हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजदुनिया में किसके नाम है सबसे लंबे समय तक भूखा रहने का रिकॉर्ड, जानें कितने दिन चली थी हड़ताल

दुनिया में किसके नाम है सबसे लंबे समय तक भूखा रहने का रिकॉर्ड, जानें कितने दिन चली थी हड़ताल

Sonam Wangchuk Hunger Strike: जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन चल रहा है और साथ ही सोनम वांगचुक भी भूख हड़ताल पर हैं. आइए जानते हैं कि अब तक सबसे लंबी भूख हड़ताल किसने की थी.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 02 Jul 2026 11:49 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • इरोम शर्मिला ने 5793 दिन की सबसे लंबी भूख हड़ताल की।
  • उन्होंने मणिपुर में AFSPA कानून रद्द करने के लिए 16 साल विरोध किया।
  • नासोगैस्ट्रिक ट्यूब से पोषण मिला, फिर उन्होंने लोकतांत्रिक तरीका चुना।
  • भगत सिंह समेत कई अन्य ने भी ऐतिहासिक भूख हड़तालें कीं।

Sonam Wangchuk Hunger Strike: दुनिया भर में भूख हड़ताल का इस्तेमाल लंबे समय से अहिंसक विरोध के एक ताकतवर तरीके के तौर पर किया जाता रहा है. भारत की आजादी की लड़ाई से लेकर आज के दौर के राजनीतिक अभियानों तक कई कार्यकर्ताओं ने अपनी मांग की तरफ ध्यान खींचने के लिए भूख हड़ताल का रास्ता चुना. जंतर मंतर पर चल रहे  कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन और कई दिनों की भूख हड़ताल के बाद सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर चिंता बढ़ चुकी है. इसी बीच आइए जानते हैं कि सबसे लंबी भूख हड़ताल का वर्ल्ड रिकॉर्ड किसके नाम है.

इरोम शर्मिला के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड 

अब तक सबसे लंबी भूख हड़ताल भारत की इरोम चानू शर्मिला ने की थी. मणिपुर की आयरन लेडी के नाम से मशहूर शर्मिला 2 नवंबर, 2000 से 9 अगस्त, 2016 तक भूख हड़ताल पर रही थीं. ये लगभग 5793 दिन होते हैं. 

क्यों की थी भूख हड़ताल?

इरोम शर्मिला ने मणिपुर में मालोम घटना के बाद अपना विरोध शुरू किया था. इसमें असम राइफल्स के जवानों ने कथित तौर पर 10 आम नागरिकों की जान ले ली थी. उन्होंने आर्म्ड फोर्सेस एक्ट को रद्द करने की मांग की थी. उनका तर्क था कि यह कानून संघर्ष वाले इलाकों में काम करने वाले सुरक्षा बलों को काफी ज्यादा अधिकार दे देता है. 

16 साल तक कैसे जिंदा रहीं?

भूख हड़ताल शुरू करने के कुछ ही समय बाद अधिकारियों ने शर्मिला को उस समय लागू कानून के तहत आत्महत्या की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था. न्यायिक हिरासत के दौरान, डॉक्टर उन्हें नासौगैस्ट्रिक ट्यूब के जरिए जबरदस्ती खाना खिलाकर जिंदा रखते थे. इस ट्यूब से लिक्विड न्यूट्रिशन और दवाई सीधे उनके पेट में पहुंचाई जाती थी. विरोध के दौरान उन्होंने कभी अपनी मर्जी से ठोस खाना नहीं खाया. 

यह भी पढ़ेंः सोना पीले रंग का ही क्यों होता है, जानें क्या है इसके पीछे का साइंस?

उन्होंने भूख हड़ताल क्यों खत्म की? 

16 साल के लगातार विरोध के बाद शर्मिला इस नतीजे पर पहुंची कि अकेले उनकी भूख हड़ताल से वह राजनीतिक बदलाव नहीं आ पाया जिसकी उन्हें उम्मीद थी. 9 अगस्त 2016 को उन्होंने शहद चखकर अपनी भूख हड़ताल खत्म की और घोषणा की कि वे अब लोकतांत्रिक और चुनावी राजनीतिक के जरिए अपने अभियान को जारी रखेंगी. 

कुछ और ऐतिहासिक भूख हड़ताल 

कई दूसरी भूख हड़तालें भी अपने लंबे समय और असर की वजह से इतिहास का हिस्सा बन गई हैं. भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने लाहौर जेल में 116 दिनों तक की थी. उनकी यह मांग थी कि भारतीय राजनीतिक कैदियों के साथ समान व्यवहार किया जाए और उन्हें बेहतर सुविधा दी जाए. क्रांतिकारी जतिन दास ने अपनी जान गंवाने से पहले 63 दिनों तक भूख हड़ताल की थी.

यूनाइटेड किंगडम में आयरिश रिपब्लिकन आर्मी के सदस्य बॉबी सैंड्स ने राजनीतिक कैदी का दर्जा पाने की मांग को लेकर जेल में 66 दिनों तक भूख हड़ताल की थी. विरोध प्रदर्शन के दौरान ही उनकी मौत हो गई थी.

यह भी पढ़ेंः अंग्रेजों के 'पब्लिक सेफ्टी बिल' से कितना अलग है बंगाल का नया कानून? भगत सिंह ने इसी के खिलाफ फेंका था असेंबली में बम

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 02 Jul 2026 11:49 AM (IST)
Tags :
Irom Sharmila Sonam Wangchuk Hunger Strike Cockroach Janta Party
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
दुनिया में किसके नाम है सबसे लंबे समय तक भूखा रहने का रिकॉर्ड, जानें कितने दिन चली थी हड़ताल
दुनिया में किसके नाम है सबसे लंबे समय तक भूखा रहने का रिकॉर्ड, जानें कितने दिन चली थी हड़ताल
जनरल नॉलेज
बिना खाना खाए कितने दिन तक जिंदा रह सकता है इंसान, भूख हड़ताल से कब हो जाती है मौत
बिना खाना खाए कितने दिन तक जिंदा रह सकता है इंसान, भूख हड़ताल से कब हो जाती है मौत
जनरल नॉलेज
Protests In POK: पाकिस्तान के पास कैसे चला गया था PoK, क्या है कश्मीर के इस टुकड़े की इसकी कहानी?
पाकिस्तान के पास कैसे चला गया था PoK, क्या है कश्मीर के इस टुकड़े की इसकी कहानी?
जनरल नॉलेज
Cylinders Prices Reduced: घरेलू LPG सस्ता और कमर्शियल सिलेंडर इतना महंगा क्यों, कैसे तय होते हैं दाम; किससे ज्यादा कमाती है सरकार?
घरेलू LPG सस्ता और कमर्शियल सिलेंडर इतना महंगा क्यों, कैसे तय होते हैं दाम; किससे ज्यादा कमाती है सरकार?
Advertisement

वीडियोज

बाबा बर्फानी के दर्शन को उमड़े श्रद्धालु, रजिस्ट्रेशन में अफरातफरी
दो दिन की बारिश ने मचाया मुंबई में हाहाकार
बाबा बर्फानी के पहले दर्शन, श्रद्धालुओं में भारी उत्साह
राम मंदिर चोरी केस पर बड़ा अपडेट, पुलिस जांच जारी
Ketan Agrawal Case Update: क्या सोनम रघुवंशी की तरह सिया गोयल भी बच जाएगी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत को लेकर बांग्लादेश से आया बड़ा बयान, तीस्ता प्रोजेक्ट पर कहा - 'कोई नाराज हुआ तो...'
भारत को लेकर बांग्लादेश से आया बड़ा बयान, तीस्ता प्रोजेक्ट पर कहा - 'कोई नाराज हुआ तो...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर ट्रस्ट की 6 जुलाई को अहम बैठक, चंपत राय-अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर होगी वोटिंग
राम मंदिर ट्रस्ट की 6 जुलाई को अहम बैठक, चंपत राय-अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर होगी वोटिंग
इंडिया
विजय थलापति की सरकार गिराने की साजिश? हॉर्स-ट्रेडिंग पर भिड़े TVK-DMK तो बीजेपी ने किया पलटवार, बोले - 'यह गठबंधन...'
विजय थलापति की सरकार गिराने की साजिश? हॉर्स-ट्रेडिंग पर भिड़े TVK-DMK तो बीजेपी ने किया पलटवार, बोले - 'यह गठबंधन...'
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी का इंतजार बढ़ा, डेब्यू में देरी पर सुनील गावस्कर बोले- इससे दबाव और बढ़ेगा
वैभव सूर्यवंशी का इंतजार बढ़ा, डेब्यू में देरी पर सुनील गावस्कर बोले- इससे दबाव और बढ़ेगा
बॉलीवुड
Alpha Advance Booking Collection Day 1:आलिया भट्ट की 'अल्फा' ने रिलीज से पहले उड़ा दिया गर्दा, एडवांस बुकिंग में कूट लिए करोड़ों
'अल्फा' ने रिलीज से पहले उड़ा दिया गर्दा, एडवांस बुकिंग में कूट लिए करोड़ों
विश्व
'हर कोई मुनाफा कमा रहा है, मैं भी...', क्रिप्टो बिजनेस से बढ़ी दौलत के आरोपों पर आया डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन
'हर कोई मुनाफा कमा रहा है, मैं भी...', क्रिप्टो बिजनेस से बढ़ी दौलत के आरोपों पर आया डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन
एग्रीकल्चर
जुलाई के महीने में करें इस फसल की बुआई, डेढ़ साल में कमाए बंपर मुनाफा
जुलाई के महीने में करें इस फसल की बुआई, डेढ़ साल में कमाए बंपर मुनाफा
टेक्नोलॉजी
iPhone-Android यूजर्स पर मंडरा रहा खतरा! इस कमी से बन सकते हैं हैकर्स का निशाना, कैसे बचें?
iPhone-Android यूजर्स पर मंडरा रहा खतरा! इस कमी से बन सकते हैं हैकर्स का निशाना, कैसे बचें?
ABP NEWS
रजिस्ट्रेशन सेंटर पर श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है।
रजिस्ट्रेशन सेंटर पर श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है।
ABP NEWS
युवा परीक्षा देने आए, भविष्य के लिए उम्मीदों से भरे हुए।
युवा परीक्षा देने आए, भविष्य के लिए उम्मीदों से भरे हुए।
ABP NEWS
बाबा बर्फ़ानी की एक झलक पाने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा।
बाबा बर्फ़ानी की एक झलक पाने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा।
ABP NEWS
भारी बारिश के बाद रिस्पा में भयानक अचानक बाढ़।
भारी बारिश के बाद रिस्पा में भयानक अचानक बाढ़।
ABP NEWS
पानी से भरी सड़क: एक युवक गाड़ियों के बीच टहलने का मज़ा ले रहा है।
पानी से भरी सड़क: एक युवक गाड़ियों के बीच टहलने का मज़ा ले रहा है।
Embed widget