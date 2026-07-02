हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'भारत गंदा, वहां होती तो...', ये क्या बोल गईं इंदिरा नूई, चीन की खूब की तारीफ, मचा बवाल

'भारत गंदा, वहां होती तो...', ये क्या बोल गईं इंदिरा नूई, चीन की खूब की तारीफ, मचा बवाल

Indra Nooyi: भारत और चीन की तुलना करते हुए नूयी ने कहा कि एक पर्यटक के तौर पर चीन में रहना भारत की तुलना में ज्यादा आसान है.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 02 Jul 2026 12:11 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय मूल की कारोबारी इंदिरा नूयी ने भारत और चीन की तुलना करते हुए कई ऐसे बयान दिए हैं, जिन पर बहस छिड़ सकती है. अमेरिका की मेरिट आधारित व्यवस्था की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि अगर वह भारत में ही रहतीं तो शायद किसी बड़ी कंपनी की CEO नहीं बन पातीं. वहीं, चीन को उन्होंने भारत के मुकाबले ज्यादा व्यवस्थित और सुविधाजनक देश बताया.

'भारत में रहती तो CEO नहीं बन पाती'
हूवर इंस्टिट्यूशन को दिए एक इंटरव्यू में पेप्सिको की पूर्व CEO इंदिरा नूयी ने कहा कि अमेरिका की योग्यता आधारित व्यवस्था ने उन्हें वह मुकाम दिलाया, जो भारत में शायद संभव नहीं था. उन्होंने कहा, 'एक अप्रवासी खाली हाथ अमेरिका आता है और एक प्रतिष्ठित अमेरिकी कंपनी का CEO बन जाता है. ऐसा दुनिया के किसी और देश में नहीं हो सकता. मैं भारत में रहती तो कभी CEO नहीं बन पाती.'

चीन की तारीफ, भारत को बताया अव्यवस्थित
भारत और चीन की तुलना करते हुए नूयी ने कहा कि एक पर्यटक के तौर पर चीन में रहना भारत की तुलना में ज्यादा आसान है. उन्होंने कहा, 'अगर आपको साफ-सुथरी और व्यवस्थित जिंदगी पसंद है तो भारत में रहना आपके लिए मुश्किल होगा. भारत की खूबसूरती उसकी अव्यवस्था में है. अगर आपको यह पसंद आ जाए तो आप बार-बार यहां आना चाहेंगे.' उन्होंने सड़कों पर वाहनों के बीच घूमती गायों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारतीय इसी माहौल में भी अपना रास्ता निकालना जानते हैं.

यह भी पढ़ें: भारत को लेकर बांग्लादेश से आया बड़ा बयान, तीस्ता प्रोजेक्ट पर कहा - 'कोई नाराज हुआ तो...'

महिलाओं के लिए भारत में सीमित अवसर
इंदिरा नूयी ने अपने बचपन को याद करते हुए कहा कि 1960 और 1970 के दशक का भारत आज से काफी अलग था. उस समय महिलाओं की सामाजिक भूमिका सीमित थी और ज्यादातर महिलाएं घर तक ही सीमित रहती थीं. हालांकि, उन्होंने कहा कि उनके पिता और दादा ने हमेशा उन्हें बड़े सपने देखने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, जिसकी बदौलत वह अमेरिका जाकर अपनी पहचान बना सकीं.

लोकतंत्र भारत की सबसे बड़ी ताकत
नूयी ने कहा कि चीन ने केंद्रीकृत व्यवस्था की वजह से तेजी से विकास किया, जबकि भारत में लोकतंत्र के कारण फैसले लेने में ज्यादा समय लगता है. इसके बावजूद उन्होंने भारतीय लोकतंत्र की सराहना करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण संभव होता है और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है.

यह भी पढ़ें: यूक्रेन पर रूस का बड़ा हमला, कीव में 28 जगह धमाके; ड्रोन कॉम्पलेक्स और एयरबेस को बनाया निशाना

भारत-अमेरिका रिश्तों पर भी रखी राय
इंदिरा नूयी ने भारत और अमेरिका को 'नेचुरल पार्टनर' बताया. उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहां युवा आबादी, अंग्रेजी बोलने वाले लोग तथा सॉफ्टवेयर, इंजीनियरिंग और AI के क्षेत्र में बड़ी प्रतिभा मौजूद है. उनके मुताबिक, बदलते वैश्विक माहौल में भारत अमेरिका का एक अहम रणनीतिक साझेदार बन सकता है.

कौन हैं इंदिरा नूयी?
भारतीय मूल की इंदिरा नूयी दुनिया की सबसे सफल कॉरपोरेट लीडर्स में गिनी जाती हैं. उनका जन्म चेन्नई में हुआ था. IIM कलकत्ता से पढ़ाई करने के बाद वह अमेरिका चली गईं और बाद में पेप्सिको की CEO और चेयरपर्सन बनीं. उनके नेतृत्व में कंपनी ने वैश्विक स्तर पर तेजी से विस्तार किया.

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
Read More
Published at : 02 Jul 2026 12:11 PM (IST)
Tags :
Pepsico INDIA CHINA Indira Nooyi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'भारत गंदा, वहां होती तो...', ये क्या बोल गईं इंदिरा नूई, चीन की खूब की तारीफ, मचा बवाल
'भारत गंदा, वहां होती तो...', ये क्या बोल गईं इंदिरा नूई, चीन की खूब की तारीफ, मचा बवाल
विश्व
'होर्मुज से टोल का ख्याल निकाल दे ईरान, बड़ा सोचे...', दोहा में हुई बातचीत में अमेरिका ने तेहरान को समझाया
'होर्मुज से टोल का ख्याल निकाल दे ईरान, बड़ा सोचे...', दोहा में हुई बातचीत में अमेरिका ने तेहरान को समझाया
विश्व
125 साल पुराना गुरुद्वारा ढहाए जाने पर भारत ने लगाई लताड़, लाइन पर आया पाकिस्तान, अब लिया ये एक्शन
125 साल पुराना गुरुद्वारा ढहाए जाने पर भारत ने लगाई लताड़, लाइन पर आया पाकिस्तान, अब लिया ये एक्शन
विश्व
यूक्रेन पर रूस का बड़ा हमला, कीव में 28 जगह धमाके; ड्रोन कॉम्पलेक्स और एयरबेस को बनाया निशाना
यूक्रेन पर रूस का बड़ा हमला, कीव में 28 जगह धमाके; ड्रोन कॉम्पलेक्स और एयरबेस को बनाया निशाना
Advertisement

वीडियोज

बाबा बर्फानी के दर्शन को उमड़े श्रद्धालु, रजिस्ट्रेशन में अफरातफरी
दो दिन की बारिश ने मचाया मुंबई में हाहाकार
बाबा बर्फानी के पहले दर्शन, श्रद्धालुओं में भारी उत्साह
राम मंदिर चोरी केस पर बड़ा अपडेट, पुलिस जांच जारी
Ketan Agrawal Case Update: क्या सोनम रघुवंशी की तरह सिया गोयल भी बच जाएगी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'होर्मुज से टोल का ख्याल निकाल दे ईरान, बड़ा सोचे...', दोहा में हुई बातचीत में अमेरिका ने तेहरान को समझाया
'होर्मुज से टोल का ख्याल निकाल दे ईरान, बड़ा सोचे...', दोहा में हुई बातचीत में अमेरिका ने तेहरान को समझाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चंपत राय-अनिल मिश्रा ट्रस्ट में रहेंगे या नहीं? इस्तीफे पर होगी वोटिंग; दो तिहाई लोगों की जरूरत
चंपत राय-अनिल मिश्रा ट्रस्ट में रहेंगे या नहीं? इस्तीफे पर होगी वोटिंग; दो तिहाई लोगों की जरूरत
विश्व
भारत को लेकर बांग्लादेश से आया बड़ा बयान, तीस्ता प्रोजेक्ट पर कहा - 'कोई नाराज हुआ तो...'
भारत को लेकर बांग्लादेश से आया बड़ा बयान, तीस्ता प्रोजेक्ट पर कहा - 'कोई नाराज हुआ तो...'
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी का इंतजार बढ़ा, डेब्यू में देरी पर सुनील गावस्कर बोले- इससे दबाव और बढ़ेगा
वैभव सूर्यवंशी का इंतजार बढ़ा, डेब्यू में देरी पर सुनील गावस्कर बोले- इससे दबाव और बढ़ेगा
बॉलीवुड
Alpha Advance Booking Collection Day 1:आलिया भट्ट की 'अल्फा' ने रिलीज से पहले उड़ा दिया गर्दा, एडवांस बुकिंग में कूट लिए करोड़ों
'अल्फा' ने रिलीज से पहले उड़ा दिया गर्दा, एडवांस बुकिंग में कूट लिए करोड़ों
इंडिया
Explained: 30 दिन जेल में रहे तो PM-CM की 'कुर्सी' जाएगी! बीजेपी सरकार कानून लाने पर क्यों तुली, विपक्ष के तर्क क्या?
30 दिन जेल हुई तो PM-CM की 'कुर्सी' जाएगी! सरकार कानून लाने पर क्यों तुली, विपक्ष के तर्क क्या?
ऑटो
EV Charging: आपका घर EV चार्जिंग के लिए फिट है या नहीं, कार खरीदने से पहले ऐसे करें चेक
आपका घर EV चार्जिंग के लिए फिट है या नहीं, कार खरीदने से पहले ऐसे करें चेक
हेल्थ
Childhood Trauma: माइग्रेन से लेकर गंभीर बीमारियों तक... जानें बचपन की तकलीफें आपको कैसे कर सकती हैं परेशान?
माइग्रेन से लेकर गंभीर बीमारियों तक... जानें बचपन की तकलीफें आपको कैसे कर सकती हैं परेशान?
ABP NEWS
रजिस्ट्रेशन सेंटर पर श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है।
रजिस्ट्रेशन सेंटर पर श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है।
ABP NEWS
युवा परीक्षा देने आए, भविष्य के लिए उम्मीदों से भरे हुए।
युवा परीक्षा देने आए, भविष्य के लिए उम्मीदों से भरे हुए।
ABP NEWS
बाबा बर्फ़ानी की एक झलक पाने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा।
बाबा बर्फ़ानी की एक झलक पाने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा।
ABP NEWS
भारी बारिश के बाद रिस्पा में भयानक अचानक बाढ़।
भारी बारिश के बाद रिस्पा में भयानक अचानक बाढ़।
ABP NEWS
पानी से भरी सड़क: एक युवक गाड़ियों के बीच टहलने का मज़ा ले रहा है।
पानी से भरी सड़क: एक युवक गाड़ियों के बीच टहलने का मज़ा ले रहा है।
Embed widget