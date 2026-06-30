उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर जिला जेल को भारत सरकार की संस्था एफएसएसएआई (FSSAI) ने खाने की क्वालिटी और साफ-सफाई के आधार पर फाइव स्टार रेटिंग दी है. यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ मंडल की पहली और पूरे उत्तर प्रदेश की दूसरी जेल है, जिसे यह रेटिंग मिली है.