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Best Jail Food in India: देश की किस जेल में मिलता है सबसे स्वादिष्ट खाना? यहां जान लीजिए नाम
Best Jail Food in India : यहां कैदियों को मिलने वाले खाने की क्वालिटी इतनी अच्छी पाई गई कि इसे भारत सरकार की संस्था ने फाइव स्टार रेटिंग दी है.
जब भी जेल के खाने की बात होती है, तो लोगों के मन में अक्सर नॉर्मल या खराब खाने की फोटो बन जाती है. कई बार तो घर का खाना खराब बनने पर लोग मजाक में कह देते हैं कि जेल से भी खराब खाना है, लेकिन उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर जेल ने इस सोच को बदल दिया है. यहां कैदियों को मिलने वाले खाने की क्वालिटी इतनी अच्छी पाई गई कि इसे भारत सरकार की संस्था ने फाइव स्टार रेटिंग दी है. यही वजह है कि बुलंदशहर जेल का खाना चर्चा का विषय बना हुआ है.
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Published at : 30 Jun 2026 01:05 AM (IST)
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मनोज मुकुल
Opinion