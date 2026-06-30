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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजBest Jail Food in India: देश की किस जेल में मिलता है सबसे स्वादिष्ट खाना? यहां जान लीजिए नाम

Best Jail Food in India: देश की किस जेल में मिलता है सबसे स्वादिष्ट खाना? यहां जान लीजिए नाम

Best Jail Food in India : यहां कैदियों को मिलने वाले खाने की क्वालिटी इतनी अच्छी पाई गई कि इसे भारत सरकार की संस्था ने फाइव स्टार रेटिंग दी है.

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 30 Jun 2026 01:05 AM (IST)
Best Jail Food in India : यहां कैदियों को मिलने वाले खाने की क्वालिटी इतनी अच्छी पाई गई कि इसे भारत सरकार की संस्था ने फाइव स्टार रेटिंग दी है.

जब भी जेल के खाने की बात होती है, तो लोगों के मन में अक्सर नॉर्मल या खराब खाने की फोटो बन जाती है. कई बार तो घर का खाना खराब बनने पर लोग मजाक में कह देते हैं कि जेल से भी खराब खाना है, लेकिन उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर जेल ने इस सोच को बदल दिया है. यहां कैदियों को मिलने वाले खाने की क्वालिटी इतनी अच्छी पाई गई कि इसे भारत सरकार की संस्था ने फाइव स्टार रेटिंग दी है. यही वजह है कि बुलंदशहर जेल का खाना चर्चा का विषय बना हुआ है.

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उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर जिला जेल को भारत सरकार की संस्था एफएसएसएआई (FSSAI) ने खाने की क्वालिटी और साफ-सफाई के आधार पर फाइव स्टार रेटिंग दी है. यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ मंडल की पहली और पूरे उत्तर प्रदेश की दूसरी जेल है, जिसे यह रेटिंग मिली है.
उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर जिला जेल को भारत सरकार की संस्था एफएसएसएआई (FSSAI) ने खाने की क्वालिटी और साफ-सफाई के आधार पर फाइव स्टार रेटिंग दी है. यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ मंडल की पहली और पूरे उत्तर प्रदेश की दूसरी जेल है, जिसे यह रेटिंग मिली है.
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एफएसएसएआई की टीम ने जेल का दौरा कर वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया. इस दौरान टीम ने खाने की क्वालिटी, रसोई की साफ-सफाई, हाइजीन और तैयार करने की व्यवस्था का बारीकी से निरीक्षण किया. निरीक्षण के बाद टीम ने जेल प्रशासन की व्यवस्थाओं को बेहतर पाया और फाइव स्टार रेटिंग दी.
एफएसएसएआई की टीम ने जेल का दौरा कर वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया. इस दौरान टीम ने खाने की क्वालिटी, रसोई की साफ-सफाई, हाइजीन और तैयार करने की व्यवस्था का बारीकी से निरीक्षण किया. निरीक्षण के बाद टीम ने जेल प्रशासन की व्यवस्थाओं को बेहतर पाया और फाइव स्टार रेटिंग दी.
Published at : 30 Jun 2026 01:05 AM (IST)
Tags :
Jail Food Bulandshahr Jail GK Best Jail In India FSSAI Five Star Jail Jail FSSAI Rating

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