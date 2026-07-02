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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजBrahmos Missile Parts: ब्रह्मोस मिसाइल के कौन-कौन से पुर्जे भारत में नहीं बनते, जानें रूस से क्या-क्या आता है?

Brahmos Missile Parts: ब्रह्मोस मिसाइल के कौन-कौन से पुर्जे भारत में नहीं बनते, जानें रूस से क्या-क्या आता है?

भारत बहुत जल्द रूस को सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस बेच सकता है, इसके लिए दोनों देशों में बात चल रही है. चलिए जानें कि इसके कौन-कौन से पार्ट्स विदेश यानि रूस से आते हैं.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 02 Jul 2026 12:44 PM (IST)
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Brahmos Missile Parts: भारत की सबसे घातक और दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में शुमार ब्रह्मोस अब एक नया इतिहास रचने की दहलीज पर है. भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच इस सुपरसोनिक मिसाइल के सौदे को लेकर बातचीत कर रहे हैं. यह डील न सिर्फ दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी, बल्कि वैश्विक रक्षा बाजार में भारत को एक बड़े हथियार निर्यातक के रूप में भी स्थापित करेगी. हालांकि इस बड़ी कामयाबी के बीच यह जानना दिलचस्प है भारत और रूस की जुगलबंदी से बनी इस बेमिसाल मिसाइल के कितने पार्ट्स रशियन हैं.

भारत में ब्रह्मोस का कितना हिस्सा बनता है?

मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आज ब्रह्मोस मिसाइल करीब 83 फीसदी तक पूरी तरह भारतीय रंग में ढल चुकी है. शुरुआती दिनों में तो भारत इसके ज्यादातर कलपुर्जों के लिए रूस पर निर्भर रहता था, लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है. मिसाइल का बाहरी ढांचा यानी एयरफ्रेम, इसका सबसे महत्वपूर्ण गाइडेंस सिस्टम, अंदरूनी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (एवियोनिक्स) और शुरुआती रफ्तार देने वाला सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर अब पूरी तरह से भारत में ही तैयार किए जा रहे हैं. भारतीय इंजीनियरों ने इसके सेंसर और ऑन-बोर्ड कंप्यूटर को भी खुद तैयार करके देश को इस मामले में आत्मनिर्भर बनाया है.

सुपरसोनिक रफ्तार देने वाला रूसी इंजन

भले ही भारत ने ब्रह्मोस को काफी हद तक स्वदेशी बना लिया है, लेकिन इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत यानी इसकी ध्वनि से भी तीन गुना तेजी से चलने वाली तेज रफ्तार रूस की बदौलत है. मिसाइल को मैक 2.8 से मैक 3 की सुपरसोनिक गति पर लगातार बनाए रखने वाला रैमजेट सस्टेनर इंजन आज भी रूस से ही आयात किया जाता है. इसके साथ ही मिसाइल की जटिल ईंधन प्रणाली और उसमें इस्तेमाल होने वाली खास वॉल्व तकनीक के लिए भी भारत मुख्य रूप से रूसी तकनीक पर निर्भर है. हालांकि भारतीय वैज्ञानिक अब खुद का स्वदेशी लिक्विड रैमजेट इंजन बनाने में जुटे हैं.

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सटीक निशाने के लिए रूसी रडार

किसी भी मिसाइल के लिए उसका सबसे जरूरी काम होता है, अपने दुश्मन के ठिकानों को सटीक तरीके से ढूंढकर नष्ट करना. ब्रह्मोस मिसाइल में दुश्मन को ट्रैक करने और लक्ष्य की सटीक पहचान करने वाला रडार सीकर मुख्य रूप से रूस से ही मंगवाया जाता है. हालांकि भारत ने हाल के दिनों में अपने दम पर स्वदेशी सीकर को विकसित करने में बड़ी सफलता हासिल कर ली है, फिर भी पूरी तरह से रूसी निर्भरता खत्म होने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा. इसके अलावा मिसाइल की रीढ़ कहे जाने वाले ईंधन टैंक और एयरफ्रेम के कुछ हिस्सों में इस्तेमाल होने वाले मजबूत टाइटेनियम कास्टिंग जैसे उन्नत मिश्र धातु भी रूस से आते हैं.

रक्षा बाजार में भारत की नई उड़ान

यूएई के साथ होने जा रही यह संभावित डिफेंस डील भारत की सैन्य क्षमता और कूटनीति के लिए मील का पत्थर साबित होगी. दुनिया के सबसे कड़े और प्रतिस्पर्धी रक्षा बाजार में ब्रह्मोस को उतारकर भारत ने साफ मना कर दिया है कि अब वह सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रह गया है, बल्कि दुनिया को अत्याधुनिक तकनीक बेचने की भी ताकत रखता है. 

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 02 Jul 2026 12:44 PM (IST)
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