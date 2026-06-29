अगर कोई बड़ा ग्लोबल फाइनेंशियल संकट या फिर लंबे समय तक चलने वाले जियोपॉलिटिकल टकराव या करेंसी में भारी गिरावट होती है तो सोने की कीमत तेजी से बढ़ सकती है. इसके बाद अगले 10 सालों में एक तोला सोना लगभग ₹6 लाख तक पहुंच सकता है.