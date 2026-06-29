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Gold Price: 10 साल बाद कितने में मिलेगा 1 तोला सोना, जानें क्या होंगे भाव?
Gold Price: सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि अगले 10 सालों में एक तोला सोना कितने का बनेगा.
Gold Price: आज सोने की कीमतों में फिर से गिरावट देखने को मिली. ग्लोबल COMEX मार्केट में सोना 0.36% गिर गया. कम समय की गिरावट के बावजूद लंबे समय के अनुमान यह बताते हैं कि अगले दशकों में सोना काफी महंगा हो सकता है. आइए जानते हैं कि अगले 10 सालों में एक तोला सोना कितने में बनेगा.
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Published at : 29 Jun 2026 02:41 PM (IST)
Tags :Gold Price Gold Rate Gold Prediction
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