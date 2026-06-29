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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजGold Price: 10 साल बाद कितने में मिलेगा 1 तोला सोना, जानें क्या होंगे भाव?

Gold Price: 10 साल बाद कितने में मिलेगा 1 तोला सोना, जानें क्या होंगे भाव?

Gold Price: सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि अगले 10 सालों में एक तोला सोना कितने का बनेगा.

Written By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 29 Jun 2026 03:11 PM (IST)
Gold Price: सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि अगले 10 सालों में एक तोला सोना कितने का बनेगा.

Gold Price: आज सोने की कीमतों में फिर से गिरावट देखने को मिली. ग्लोबल COMEX मार्केट में सोना 0.36% गिर गया. कम समय की गिरावट के बावजूद लंबे समय के अनुमान यह बताते हैं कि अगले दशकों में सोना काफी महंगा हो सकता है. आइए जानते हैं कि अगले 10 सालों में एक तोला सोना कितने में बनेगा.

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अगर महंगाई सालाना 4 से 5% के आसपास रहती है और भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले धीरे-धीरे कमजोर होता है तो ऐसा कहा जाता है कि 2036 तक एक तोला सोना लगभग ₹4.21 लाख तक हो सकता है.
अगर महंगाई सालाना 4 से 5% के आसपास रहती है और भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले धीरे-धीरे कमजोर होता है तो ऐसा कहा जाता है कि 2036 तक एक तोला सोना लगभग ₹4.21 लाख तक हो सकता है.
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अगर कोई बड़ा ग्लोबल फाइनेंशियल संकट या फिर लंबे समय तक चलने वाले जियोपॉलिटिकल टकराव या करेंसी में भारी गिरावट होती है तो सोने की कीमत तेजी से बढ़ सकती है. इसके बाद अगले 10 सालों में एक तोला सोना लगभग ₹6 लाख तक पहुंच सकता है.
अगर कोई बड़ा ग्लोबल फाइनेंशियल संकट या फिर लंबे समय तक चलने वाले जियोपॉलिटिकल टकराव या करेंसी में भारी गिरावट होती है तो सोने की कीमत तेजी से बढ़ सकती है. इसके बाद अगले 10 सालों में एक तोला सोना लगभग ₹6 लाख तक पहुंच सकता है.
Published at : 29 Jun 2026 02:41 PM (IST)
Tags :
Gold Price Gold Rate Gold Prediction

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