एयरलेस टायर में ऐसा क्या, जो नहीं होता पंक्चर? क्या नॉर्मल टायर भी बन सकता है ऐसा

इस टायर के मुख्य हिस्से यानि व्हील, रिम और बाहरी रबर के बीच मधुमक्खी के छत्ते के जैसी मजबूत और बेहद लचीली रबर या राल से बने स्पोक्स का एक जाल लगा होता है. यह जालीदार संरचना ही गाड़ी के पूरे वजन को संभालती है, जिससे हवा की जरूरत खत्म हो जाती है.