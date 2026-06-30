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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजएयरलेस टायर में ऐसा क्या, जो नहीं होता पंक्चर? क्या नॉर्मल टायर भी बन सकता है ऐसा

एयरलेस टायर में ऐसा क्या, जो नहीं होता पंक्चर? क्या नॉर्मल टायर भी बन सकता है ऐसा

एयरलेस टायर्स नॉर्मल टायर्स से कई गुना बेहतर होते हैं और उसमें पंक्चर होने का कोई झंझट नहीं होता है. चलिए जानें कि क्या नॉर्मल टायर्स को एयरलेस टायर्स में बदला जा सकता है नहीं.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 30 Jun 2026 09:56 AM (IST)
एयरलेस टायर्स नॉर्मल टायर्स से कई गुना बेहतर होते हैं और उसमें पंक्चर होने का कोई झंझट नहीं होता है. चलिए जानें कि क्या नॉर्मल टायर्स को एयरलेस टायर्स में बदला जा सकता है नहीं.

सड़क पर गाड़ी चलाते वक्त सबसे बड़ा डर टायर पंक्चर होने का होता है. सोचिए कि आपकी गाड़ी का टायर कभी पंक्चर ही न हो और उसमें आपको हवा भरने के झंझट से आजादी मिल जाए तो कितना अच्छा हो. ऑटोमोबाइल की दुनिया में यह कमाल एयरलेस टायर्स की वजह से संभव हो चुका है. तकनीकी भाषा में इसे नॉन न्यूमेटिक टायर्स भी कहते हैं. इसकी बनावट इतनी एडवांस होती है कि इसमें जरा भी हवा भरे बिना यह गाड़ियों का वजन उठा लेता है. चलिए जानें कि क्या नॉर्मल टायर्स भी ऐसे बन सकते हैं.

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पारंपरिक टायरों को अपना गोल आकार बनाए रखने के लिए और गाड़ी के वजन संभालने के लिए अंदर भरी हुई हवा के दबाव जी जरूरत होती है. इसके उलट एयरलेस टायर्स में हवा भरने के लिए कोई इनर ट्यूब या एयर चैंबर नहीं होता है.
पारंपरिक टायरों को अपना गोल आकार बनाए रखने के लिए और गाड़ी के वजन संभालने के लिए अंदर भरी हुई हवा के दबाव जी जरूरत होती है. इसके उलट एयरलेस टायर्स में हवा भरने के लिए कोई इनर ट्यूब या एयर चैंबर नहीं होता है.
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इस टायर के मुख्य हिस्से यानि व्हील, रिम और बाहरी रबर के बीच मधुमक्खी के छत्ते के जैसी मजबूत और बेहद लचीली रबर या राल से बने स्पोक्स का एक जाल लगा होता है. यह जालीदार संरचना ही गाड़ी के पूरे वजन को संभालती है, जिससे हवा की जरूरत खत्म हो जाती है.
इस टायर के मुख्य हिस्से यानि व्हील, रिम और बाहरी रबर के बीच मधुमक्खी के छत्ते के जैसी मजबूत और बेहद लचीली रबर या राल से बने स्पोक्स का एक जाल लगा होता है. यह जालीदार संरचना ही गाड़ी के पूरे वजन को संभालती है, जिससे हवा की जरूरत खत्म हो जाती है.
Published at : 30 Jun 2026 09:56 AM (IST)
Tags :
Airless Tires Non Pneumatic Tires

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