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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वअयातुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगी महबूबा मुफ्ती, बोलीं- 'इंशा अल्लाह...'

अयातुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगी महबूबा मुफ्ती, बोलीं- 'इंशा अल्लाह...'

अयातुल्ला अली खामेनेई के कई दिनों तक चलने वाले अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ईरान ने पीएम मोदी के अलावा देश के कई नेताओं को औपचारिक बुलावा भेजा है.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Edited By: संतोष सिंह |  Updated at : 02 Jul 2026 12:48 PM (IST)
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ईरान ने कई भारतीय नेताओं को तेहरान में पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के कई दिनों तक चलने वाले राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए औपचारिक बुलावा भेजा है. अंतिम संस्कार की रस्में 4 जुलाई से 9 जुलाई 2026 तक तेहरान, कोम और मशहद शहरों में होंगी.

जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने का आधिकारिक निमंत्रण स्वीकार कर लिया है और वह ईरान जाएंगी.

इस बात की पुष्टि करते हुए महबूबा मुफ्ती ने ABP न्यूज़ को बताया कि वह ईरान जाएंगी. ईरान यात्रा की योजना के बारे में पूछे जाने पर महबूबा मुफ्ती ने कहा, "हां, इंशा अल्लाह." महबूबा मुफ्ती राजकीय शोक की अवधि के दौरान ईरानी नेतृत्व और वहां के लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करेंगी और अंतिम सम्मान देंगी.

कई कश्मीरी नेताओं को न्योता
यह निमंत्रण PDP प्रमुख के साथ-साथ अन्य कश्मीरी नेताओं को भी राजनयिक माध्यमों से भेजा गया था, जिनमें शिया नेता और नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी, शिया धर्मगुरु और J&K पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के नेता इमरान अंसारी, लद्दाख का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमुख सांसद मोहम्मद हनीफा और शिया धर्मगुरु मसरूर अब्बास अंसारी व आगा सैयद हसन मोसावी अल सफवी शामिल हैं.

पीएम मोदी क्यों नहीं होंगे शामिल
हालांकि ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने मूल रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण भेजा था, लेकिन प्रधानमंत्री इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की पहले से तय राजकीय यात्राओं के कारण इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे. इसके बजाय, भारत सरकार का आधिकारिक प्रतिनिधित्व एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल करेगा, जिसमें बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गेरिटा शामिल होंगे.

बीजेपी से कौन-कौन जाएगा ईरान
यह घटनाक्रम ईरानी नेता के निधन के बाद बढ़ी हुई राजनयिक गतिविधियों के बीच सामने आया है और अंतिम संस्कार की रस्मों में दुनिया भर के कई नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है. इनमें भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विदेश मामलों के विभाग के अध्यक्ष सलमान खुर्शीद, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा, BJP के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी, उत्तर प्रदेश के सांसद इमरान मसूद और अफजल अंसारी भी शामिल हैं.

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Published at : 02 Jul 2026 12:48 PM (IST)
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