'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' की दीप्ति अब कहां हैं गायब, ग्लैमर में बबीता जी भी हैं फेल

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' की दीप्ति अब कहां हैं गायब, ग्लैमर में बबीता जी भी हैं फेल

आराधना शर्मा टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक हैं. आए दिन एक्ट्रेस किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में छाई रहती हैं, फिर चाहे वो पर्सनल लाइफ को लेकर हो या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 11 Nov 2025 04:20 PM (IST)
आराधना शर्मा टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक हैं. आए दिन एक्ट्रेस किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में छाई रहती हैं, फिर चाहे वो पर्सनल लाइफ को लेकर हो या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो.

आराधना शर्मा सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं और अपनी एक से बढ़कर एक ग्लैमरस तस्वीरें शेयर करती हैं. आराधना के हर अंदाज को उनके फैंस खूब पसंद करते हैं.

1/7
तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में कितने कलाकारों की एंट्री हो चुकी है और ना जाने कितनो की एग्जिट हो चुकी है. उन्हीं में से एक हैं दीप्ति की भूमिका निभाने वाली आराधना शर्मा.
तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में कितने कलाकारों की एंट्री हो चुकी है और ना जाने कितनो की एग्जिट हो चुकी है. उन्हीं में से एक हैं दीप्ति की भूमिका निभाने वाली आराधना शर्मा.
2/7
आराधना शर्मा के किरदार की बात करें तो वो शो में रंग तरंग नाम के रिसोर्ट में काम किया करती थीं. दावा की कालाबाजारी करने वाले गिरोह के साथ मिली हुई थी.
आराधना शर्मा के किरदार की बात करें तो वो शो में रंग तरंग नाम के रिसोर्ट में काम किया करती थीं. दावा की कालाबाजारी करने वाले गिरोह के साथ मिली हुई थी.
3/7
आराधना शो में जिस गिरोह की मेंबर थी उसका स्टिंग ऑपरेशन करने पोपटलाल पहुंचे थे.
आराधना शो में जिस गिरोह की मेंबर थी उसका स्टिंग ऑपरेशन करने पोपटलाल पहुंचे थे.
4/7
रियल लाइफ में आराधना शर्मा बेहद ही ग्लैमरस और स्टनिंग हैं. एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरों से आग लगाती रहती हैं. आराधना एक शानदार डांसर और मॉडल भी हैं.
रियल लाइफ में आराधना शर्मा बेहद ही ग्लैमरस और स्टनिंग हैं. एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरों से आग लगाती रहती हैं. आराधना एक शानदार डांसर और मॉडल भी हैं.
5/7
आराधना शर्मा स्प्लिट्सविला समेत कई रिएलिटी शो का हिस्सा रह चुकी हैं. चूंकि वो एक बेहतरीन डांसर हैं तो बूगी वूगी का भी हिस्सा रह चुकी हैं.
आराधना शर्मा स्प्लिट्सविला समेत कई रिएलिटी शो का हिस्सा रह चुकी हैं. चूंकि वो एक बेहतरीन डांसर हैं तो बूगी वूगी का भी हिस्सा रह चुकी हैं.
6/7
इतना ही नहीं आराधना को डांस इंडिया डांस में भी देखा जा चुका है.बता दें एक्ट्रेस को स्प्लिट्सविला सीजन 12 में देखा गया था. इसी शो ने उन्हें असली पहचान मिली थी.
इतना ही नहीं आराधना को डांस इंडिया डांस में भी देखा जा चुका है.बता दें एक्ट्रेस को स्प्लिट्सविला सीजन 12 में देखा गया था. इसी शो ने उन्हें असली पहचान मिली थी.
7/7
इन दिनों आराधना को डीडी नेशनल के शो रजनी 2.o में देखा जा रहा है. एक्ट्रेस को हाल ही में सायरा खान केस में देखा गया था.
इन दिनों आराधना को डीडी नेशनल के शो रजनी 2.o में देखा जा रहा है. एक्ट्रेस को हाल ही में सायरा खान केस में देखा गया था.
Published at : 11 Nov 2025 04:20 PM (IST)
Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah Araddhana Sharma

