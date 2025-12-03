देश में अवैध खनन की खबरें तो आए दिन सुर्खियों में बनी रहती हैं, लेकिन जब कोई ऐसा वीडियो सामने आता है जिसमें पूरी नदी को चीरकर रेत निकाल जा रही है तो लोगों का गुस्सा अपने आप उबल पड़ता है. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो तहलका मचा रहा है जिसे देखकर लोग भी पूछ रहे हैं कि क्या इसी तरह हमारी नदियों का अस्तित्व खत्म कर दिया जाएगा.

वायरल वीडियो में एक नदी से बुलडोजर के जरिए रेत माफिया रेत निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं. इस वीडियो में कई ट्रक भी दिखाई दे रहे हैं जिनमें रेत से भरा हुआ ट्रक दिखाई देता है. वहीं यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों का गुस्सा भी सामने आ रहा है.

बुलडोजर सीधे नदी के सीने में घुसकर निकाल रहा रेत

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को @excavatormafiakingvlog नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वहीं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो के कमेंट्स के अनुसार, यह वीडियो बेतवा नदी के मोध रोड इलाके का बताया जा रहा है. इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि एक बुलडोजर बिना किसी रोक-टोक के नदी के बीचो-बीच खड़ा है और भारी मात्रा में रेत निकाल रहा है. नदी की सतह को इतनी गहराई तक खोदा जा रहा है कि देखने वालों के आंखों में खून आ जाए.

वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि मशीन लगातार नदी का प्राकृतिक स्वरूप बिगाड़ती दिखाई दे रही है. बिना सुरक्षा, बिना अनुमति और बिना प्रशासनिक हस्तक्षेप के हो रहा यह खनन लोगों को हैरान कर रहा है. कई यूजर यह वीडियो देखकर कह रहे हैं कि अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में नदियां सिर्फ नक्शे में ही बचेंगी. वहीं इस वीडियो को सोशल मीडिया पर लाखों लोगों ने देखा है. इस वीडियो पर अब तक 695K व्यूज और कई कमेंट्स भी आ चुके हैं.

View this post on Instagram A post shared by Gupta Bablu (@excavatormafiakingvlog)

सोशल मीडिया यूजर्स बोले इसे माफिया नहीं नदी का चोर कहते हैं

यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और कमेंट्स की बाढ़ आ गई. ज्यादातर सोशल मीडिया यूजर्स ने इस वीडियो को देखकर अवैध खनन पर अपनी नाराजगी जताई. इस वीडियो को देखकर एक यूजर कमेंट करता है कि और कर दो खोखली नदियों को. वहीं एक यूजर कमेंट करता है कि माफिया नहीं मितर इसको चोरी कहते हैं. वहीं एक और यूजर कमेंट करता है कि यही बाढ़ आने का रीजन है. इसके अलावा एक यूजर कमेंट करता है की असली पैसा यह लोग कमाते हैं. एक और यूजर कमेंट करता है कि इसको बालू माफिया नहीं बालू चोर कहते हैं. इनके अलावा कई और यूजर्स सोशल मीडिया पर कमेंट के जरिए रेत चोरी को लेकर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं.