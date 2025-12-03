कृति सेनन के घर में बजेगी शहनाई, दुल्हन बनने वाली हैं छोटी बहन नुपूर, इस दिन करेंगी शादी

एक्ट्रेस कृति सेनन की बहन नुपूर सेनन जल्द दुल्हन बनने वाली हैं. नुपूर सिंगर स्टेबिन बेन को लंबे समय से डेट कर रही थीं. अब खबरें हैं कि दोनों जनवरी 2026 में शादी करने जा रहे हैं.

राजस्थान में होगी नुपूर सेनन की शादी

बॉलीवुड बबल की रिपोर्ट के मुताबिक, नुपूर 8-9 जनवरी को शादी कर सकती हैं. उनके उदयपुर के लग्जीरियस फेयरमोंट पैलेस में शादी करने की खबरें हैं. ये शादी काफी ग्रैंड होने वाली है और इस शादी में कई बड़े सेलेब्स भी नजर आएंगे. ये स्टार स्ट्ड शादी होने वाली है. बता दें कि नुपूर और स्टेबिन ने अभी तक शादी की खबरों को कंफर्म नहीं किया है.

हालांकि, खबरें हैं कि वेन्यू पर शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं. इस शादी में दो दिन तक फंक्शन्स होंगे और शादी ट्रेडिशनल राजस्थानी अंदाज में होने की खबरें हैं. 8 जनवरी को मेहंदी और संगीत होगा. वहीं 9 को शादी.

नुपूर का म्यूजिक वीडियो

बता दें कि नुपूर को म्यूजिक वीडियो से नेम-फेम मिला था. इस में वो अक्षय कुमार के साथ नजर आई थीं. गाने का नाम था 'फिलहाल'. बी प्राक ने ये गाना गाया था. वहीं स्टेबिन बेन अपने गानों की वजह से चर्चा में रहते हैं. उनके गाने मेरा महबूब, थोड़ा थोड़ा प्यार और बारिश काफी चर्चा में रहा.

नुपूर और स्टेबिन लंबे समय से साथ में हैं. दोनों सोशल मीडिया पर भी फोटोज शेयर करते रहते हैं. उनकी केमिस्ट्री को फैंस काफी पसंद करते हैं. दोनों साथ में वेकेशन भी एंजॉय करते हैं.

वहीं नुपूर की बहन की बात करें तो कृति सेनन काफी पॉपुलर एक्ट्रेस हैं. उनकी फिल्में बहुत पसंद की जाती है. कृति को फिल्म मिमी के लिए नेशनल अवॉर्ड भी मिल चुका है. कृति इस फिल्म में सेरोगेट मदर बनी थीं. अब एक्ट्रेस फिल्म तेरे इश्क में नजर आ रही हैं. फिल्म थिएटर में लगी है और अच्छा परफॉर्म कर रही है. फिल्म में कृति धनुष के अपोजिट रोल में हैं.