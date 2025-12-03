हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
देश के किस राज्य में सबसे सस्ता मिल रहा LPG सिलेंडर? एक क्लिक में देखें पूरी लिस्ट

LPG Cylinder Price: हाल ही में सिलेंडर के दामों में कमी आई है, लेकिन LPG किस राज्य में सबसे सस्ती है- इसका जवाब सिर्फ लिस्ट नहीं, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था की परतें खोलता है. आइए जानें.

By : निधि पाल | Updated at : 03 Dec 2025 12:25 PM (IST)
Preferred Sources

देश में एक दिसंबर की सुबह जैसे ही एलपीजी दामों की नई सूची सामने आई, वैसे ही एक सवाल तेजी से उठा कि आखिर किस राज्य में सबसे सस्ता LPG सिलेंडर मिल रहा है? यह सिर्फ कीमतों का अपडेट नहीं, बल्कि लाखों कारोबारियों की जेब का हिसाब था, जिसमें 10 रुपये की मामूली कमी भी राहत की एक महीन परत बनकर उतरती है. लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इन दामों के पीछे ऐसी गणित छिपी है जो हर राज्य का चेहरा बदल देती है. आइए राज्यों की पूरी लिस्ट जान लेते हैं.

दिल्ली में सिलेंडर के दाम

केंद्र और तेल कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम घटाकर एक बार फिर संकेत दे दिया है कि बाजार की तापमान सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं है, यह सीधे व्यापार के नाड़ी-तंत्र को प्रभावित करता है. दिल्ली में इस बदलाव के बाद 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर अब 1590.50 की जगह 1580.50 रुपये में उपलब्ध है. कागज पर यह सिर्फ 10 रुपये की कमी दिखती है, लेकिन एक होटल मालिक के महीने में 20-30 सिलेंडर की खपत मानें, तो यह छोटा बदलाव भी आसानी से 300-400 रुपये की बचत कर देता है. 

कोलकाता और अन्य जगहों के दाम

कोलकाता में भी यही रुझान दिखा. वहां की कीमत 1694 रुपये से घटकर 1684 रुपये हो गई है. मुंबई में सिलेंडर 1542 रुपये से 1531.50 पर आ गया है. चेन्नई में 1750 की कीमत अब 1739.50 रुपये हो चुकी है. चारों महानगरों में एक समान राहत भले मिले, लेकिन हर राज्य में बदलते टैक्स और लॉजिस्टिक चार्ज उस राहत को अलग-अलग रंगों में रंग देते हैं.

घरेलू सिलेंडर की कीमतें

लेकिन इस बदलाव की सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस घरेलू LPG सिलेंडर को हर महीने की जेब का सबसे बड़ा बोझ माना जाता है, उसकी कीमतों में तेल कंपनियों ने कोई परिवर्तन नहीं किया है. 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर का दाम जस का तस है. दिल्ली में यह 853 रुपये, मुंबई में 852.50, कोलकाता में 879 और चेन्नई में 868.50 रुपये पर ही अटका हुआ है.

उत्तर भारत में कितना सस्ता है Lpg

उत्तर भारत की बात करें तो लखनऊ में यह 890.50, बागेश्वर में 890.5 और जम्मू-कश्मीर के कारगिल में कीमत 985 रुपये से भी ऊपर है. यह वही कीमतें हैं जो हर महीने लाखों परिवारों के बजट का संतुलन तय करती हैं. अब सबसे बड़ा सवाल कि देश में आखिर सबसे सस्ता LPG सिलेंडर आखिर कहां मिल रहा है?इसका जवाब सीधा नहीं है, बल्कि टैक्स, परिवहन लागत, सब्सिडी और वैश्विक बाजार की कीमतों से गुजरकर निकलता है.

LPG की कीमतों पर कैसे होता है असर?

LPG की कीमत सीधे IPP यानी इम्पोर्ट पैरिटी प्राइस से जुड़ी होती है. इसमें कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतें, डॉलर-रुपया एक्सचेंज रेट, फ्रेट चार्ज और इंश्योरेंस तक शामिल होते हैं. इतना ही नहीं, हर राज्य अपने हिसाब से टैक्स जोड़ता है. यही वजह है कि दिल्ली में कीमत सस्ती लगती है, जबकि कारगिल, पुलवामा जैसे क्षेत्रों में बोझ ज्यादा दिखता है.

Published at : 03 Dec 2025 12:25 PM (IST)
LPG Cylinder LPG Cylinder Price Cheapest LPG Cylinder State
