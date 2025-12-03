Virat Kohli To Play Vijay Hazare Trophy: विराट कोहली का बड़ा फैसला, 15 साल बाद खेलेंगे विजय हजारे ट्रॉफी, कर दिया कंफर्म!
Virat Kohli to Play Vijay Hazare Trophy: विराट कोहली 15 साल बाद विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने को तैयार हैं. उन्होंने टूर्नामेंट में अपनी उपलब्धता DDCA अध्यक्ष रोहन जेटली को बता दी है.
विराट कोहली विजय हजारे ट्रॉफी 2025-2026 में खेलने को लेकर पूरी तरह तैयार हैं. कोहली ने अपना फैसला दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन (DDCA) के अध्यक्ष रोहन जेटली को बता दिया है. बता दें कि विराट आखिरी बार 2010 में विजय हजारे ट्रॉफी खेले थे, यानी उनकी इस टूर्नामेंट में वापसी डेढ़ दशक बाद होने जा रही है.
विराट कोहली 2027 में होने वाले ओडीआई वर्ल्ड कप में खेलना चाहते हैं, इसके लिए वह 50 ओवर के घरेलू टूर्नामेंट में वापसी कर रहे हैं. उन्होंने दिल्ली टीम को अपनी उपलब्धता के बारे में बता दिया है, जिसकी पुष्टि डीडीसीए अध्यक्ष रोहन जेटली ने की है.
डीडीसीए अध्यक्ष रोहन जेटली ने क्रिकबज को बताया, "हां ये सच है, उन्होंने अपनी उपलब्धता के बारे में बता दिया है." हालांकि ये मुश्किल है कि कोहली टूर्नामेंट के सभी मैचों में खेलेंगे. विजय हजारे ट्रॉफी का आयोजन 24 दिसंबर से शुरू होगा, जो 18 जनवरी तक चलेगा. दिल्ली का पहला मैच 24 दिसंबर को आंध्रा के साथ है.
कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट में कहा गया था कि विराट कोहली विजय हजारे ट्रॉफी नहीं खेलना चाहते. कोहली ने रांची में खेले गए भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहले वनडे के बाद कहा था कि मेरा सारा क्रिकेट मेंटल रहा है और मैं बहुत ज्यादा तैयारी यकीन नहीं करता. जब तक मुझे मानसिक रूप से लगता है कि मैं गेम खेल सकता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी के हर दिन फिजिकली बहुत मेहनत करता हूं. इसका अब क्रिकेट से कोई लेना-देना नहीं है. यह मेरे जीने का तरीका है.
विराट कोहली का विजय हजारे ट्रॉफी में प्रदर्शन
विराट कोहली आखिरी बार विजय हजारे ट्रॉफी के 2009-10 संस्करण में खेले थे, जो फरवरी-मार्च में खेला गया था. उनका आखिरी मैच 18 फरवरी, 2010 को था.
कोहली ने विजय हजारे ट्रॉफी में कुल 14 मैच खेले हैं, जिनमें 106.08 की स्ट्राइक रेट और 68.25 की एवरेज से 819 रन बनाए हैं. इस टूर्नामेंट में कोहली ने 4 शतक और 3 अर्धशतकीय पारियां खेली हैं. दिल्ली को आगामी संस्करण में गुजरात, सौराष्ट्र, सर्विसेज, रेलवे, ओडिशा, आंध्र और हरियाणा के साथ ग्रुप 'डी' में रखा गया है.
