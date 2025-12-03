उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले चुनाव को लेकर अभी से सियासत गर्माई हुई हैं. आगामी चुनावों को देखते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की नज़र महिला वोटरों पर हैं. सपा अध्यक्ष ने चुनाव में महिलाओं की अहमियत को समझते हुए दावा किया कि उनकी सरकार आने पर महिलाओं की समृद्धि और सम्मान के लिए काम किया जाएगा.

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर सपा की महिला सांसदों की तस्वीर शेयर की, जिसमें सपा सांसद डिंपल यादव के साथ इकरा हसन, प्रिया सरोज दिखाई दे रही हैं. अखिलेश यादव ने कहा कि नारी शक्ति का विकास उन्हें प्रतिनिधित्व देने से ही होगा.

महिला मतदाताओं पर सपा की नज़र

अखिलेश यादव ने लिखा- 'संसद में पीडीए का परचम लहरातीं सपा की ज़िम्मेदार जन प्रतिनिधि. नारी शक्ति का विकास कहने से नहीं, उन्हें सच्चा प्रतिनिधित्व देने से होगा. पीडीए में ‘आधी आबादी’ के रूप में शामिल हर स्त्री का सम्मान और समृद्धि हमारा संकल्प है.

PDA में शामिल ‘A’ मतलब ‘आधी आबादी’ मतलब हर बच्ची, युवती, नारी, महिला को सामाजिक-आर्थिक रूप से सम्मान देने और अपने पैरों पर खड़े होने के लिए हम ‘स्त्री सम्मान-समृद्धि योजना’ लाएंगे और ‘उप्र की उन्नति’ के अपने संकल्प को निभाएंगे.'

संसद में पीडीए का परचम लहरातीं सपा की ज़िम्मेदार जन प्रतिनिधि।



नारी शक्ति का विकास कहने से नहीं, उन्हें सच्चा प्रतिनिधित्व देने से होगा। पीडीए में ‘आधी आबादी’ के रूप में शामिल हर स्त्री का सम्मान और समृद्धि हमारा संकल्प है।



PDA में शामिल ‘A’ मतलब ‘आधी आबादी’ मतलब हर बच्ची,… pic.twitter.com/asW3UnBjzx — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) December 3, 2025

बता दें कि बीते कुछ चुनावों में महिलाओं ने बढ़-चढ़कर अपनी भागीदारी निभाई है. हाल में हुए बिहार चुनाव से लेकर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और मध्य प्रदेश में भी महिला वोटरों ने जमकर वोट किया. जिसका असर भी देखने को मिला है. चुनाव से पहले जिन राज्यों में महिलाओं के लिए योजनाओं का एलान किया गया वहां सत्तापक्ष को इसका फायदा मिला.

अखिलेश यादव भी चुनाव में आधी आबादी के वोटों की अहमियत को समझ रहे हैं. उनकी इस पोस्ट को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है. समाजवादी पार्टी अब महिला वोटरों को अपने साथ जोड़ने की तैयारी में है.

बीएचयू में बीती रात जमकर बवाल, छात्रों को सुरक्षाकर्मियों के बीच जमकर मारपीट और पत्थरबाजी



