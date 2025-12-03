World Highest Cigarette Price: दुनिया में सबसे महंगी सिगरेट कहां मिलती है? जानिए किन देशों में लगता है इस पर सबसे ज्यादा टैक्स
दुनिया में सबसे महंगी सिगरेट ऑस्ट्रेलिया में बिकती है, जहां एक पैकेट की कीमत 2245 रुपये. जानिए किन देशों में सिगरेट पर सबसे अधिक टैक्स लगता है.
दुनियाभर में कई देश धूम्रपान को कम करने के लिए सिगरेट पर भारी टैक्स लगाते हैं. इसी वजह से कुछ देशों में सिगरेट की कीमत इतनी बढ़ गई है कि आम आदमी के लिए यह बेहद महंगा खर्च बन चुका है. भारत में भी सरकार लगातार टैक्स बढ़ाकर तंबाकू की खपत कम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी कई देशों में कीमतें भारत से तीन–चार गुना तक ज्यादा हैं.
भारत में सिगरेट पर 28% GST के साथ सेस भी लगता है, जिसके कारण कुल टैक्स 50% से ऊपर पहुंच जाता है. WHO की सिफारिश है कि किसी भी देश में तंबाकू उत्पादों की कीमत का कम से कम 75% हिस्सा टैक्स होना चाहिए. भारत अभी इस स्तर पर नहीं पहुंच पाया है.
देश में वर्तमान स्थिति कुछ ऐसी
सिगरेट पर कुल टैक्स लगभग 52.7% तक पहुंच जाता है, जबकि बीड़ी पर यह बहुत कम है. जर्दा और प्रोसेस्ड तंबाकू पर कर सबसे अधिक है. भारत में करीब 27 करोड़ लोग तंबाकू किसी न किसी रूप में इस्तेमाल करते हैं, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्ता देशों में शामिल करता है.
दुनिया की सबसे महंगी सिगरेट कहां मिलती है?
अगर यह सवाल उठे कि दुनिया में सबसे महंगी सिगरेट किस देश में बेची जाती है तो जवाब है ऑस्ट्रेलिया. World of Statistics की रिपोर्ट के मुताबिक यहां धूम्रपान को रोकने के लिए सरकार ने टैक्स इतना अधिक कर दिया है कि एक साधारण मार्लबोरो का पैकेट भी जेब पर भारी पड़ता है. ऑस्ट्रेलिया में 20 सिगरेट का एक पैकेट करीब 27 डॉलर से ऊपर बिकता है, जिसे भारतीय मुद्रा में बदलें तो यह लगभग 2,245 रुपये बैठता है. सरकार का लक्ष्य 2030 तक धूम्रपान करने वाले लोगों को 5 प्रतिशत से भी नीचे लाना है. ऑस्ट्रेलिया के बाद न्यूजीलैंड आता है, जहां कीमतें थोड़ी कम जरूर हैं, लेकिन फिर भी दुनिया के महंगे देशों में इसका नाम ऊपर है.
यूरोप और एशिया के प्रमुख देशों में सिगरेट के दाम
यूरोप के कई देशों में भी तंबाकू की कीमतें बहुत अधिक हैं. आयरलैंड और ब्रिटेन जैसे देशों में कीमतें 16 डॉलर के आसपास पहुंच जाती हैं. नॉर्वे, कनाडा, आइसलैंड और फ्रांस भी महंगी सिगरेट वाले देशों की सूची में शामिल हैं. सिंगापुर और फिनलैंड में भी सिगरेट की कीमतें दो अंकों में पहुंच चुकी हैं. अमेरिका में इसके लिए औसतन 9 डॉलर खर्च करना पड़ता है, हालांकि यह राज्य के हिसाब से बदलता है. भारत की तुलना करें तो यहां एक मार्लबोरो पैकेट लगभग 4 डॉलर यानी करीब 350 रुपये में मिल जाता है और इस आधार पर भारत दुनिया में 53वें स्थान पर आता है.
सबसे सस्ती सिगरेट कहां मिलती है?
यदि दुनिया में सबसे कम कीमत वाले देशों की बात करें तो वियतनाम सबसे ऊपर है. यहां सिगरेट का पैकेट सिर्फ 1.27 डॉलर यानी लगभग सौ रुपये में मिल जाता है. यहां पर टैक्स बहुत कम होने के कारण कीमतें न्यूनतम रहती हैं.
किन देशों में सिगरेट पर सबसे ज्यादा टैक्स लगता है?
दिलचस्प बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया जहां कीमतें सबसे अधिक हैं, टैक्स के मामले में वह शीर्ष दस में भी शामिल नहीं है. वर्ष 2025 की सूची के अनुसार बोस्निया, इजरायल और स्लोवाकिया जैसे देशों में सिगरेट पर कुल टैक्स 85% से अधिक है. इसके अलावा बुल्गारिया, पोलैंड, तुर्किए और फिनलैंड भी उच्च टैक्स वाले देशों में गिने जाते हैं.
