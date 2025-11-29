हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
‘ये जवान कैसे हो रही हैं...’ ऑफ शोल्डर ड्रेस में श्वेता तिवारी ने फ्लॉन्ट किया परफेक्ट फिगर, यूजर्स ने किए ऐसे कमेंट

By : सखी चौधरी  | Updated at : 29 Nov 2025 06:46 PM (IST)
Shweta Tiwari Pics:श्वेता तिवारी ने 45 साल की उम्र में अपने हुस्न और फिटनेस से लोगों का दिल चुरा रखा है. अपनी लेटेस्ट फोटोज में श्वेता को ऑफ शोल्डर ड्रेस पहने देखा गया. जिसमें वो बेहद हसीन लग रही हैं.

छोटे पर्दे की पॉपुलर एक्ट्रेस श्वेता तिवारी अपने काम से ज्यादा फैशन सेंस को लेकर चर्चा में रहती हैं. दरअसल एक्ट्रेस 45 साल की उम्र में अपनी फिटनेस और खूबसूरती से लोगों के दिलों पर राज करती हैं. यहां हम आपको एक्ट्रेस का लेटेस्ट लुक दिखा रहे हैं. जो अब काफी सुर्खियों में हैं.

श्वेता तिवारी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लेटेस्ट फोटोशूट की कई सारी गॉर्जियस फोटोज शेयर की हैं. इनमें एक्ट्रेस वेस्टर्न लुक में कहर ढहाती दिखी.
श्वेता तिवारी इन तस्वीरों में पिंक कलर की प्रिन्टेड ऑफ-शोल्डर ड्रेस पहने हुए नजर आ रही हैं. हर तस्वीर में एक्ट्रेस कैमरे के सामने कॉन्फ़िडेंस से पोज देती दिखी.
एक्ट्रेस का ये लुक काफी एलीगेंट और क्लासी लग रहा है. उन्होंने ड्रेस के साथ मिनिमल मेकअप और बालों को खुला छोड़ा है.
इन तस्वीरों को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन में रेड हार्ट वाली कई सारी इमोजी बनाई है. फैंस और कई सेलेब्स भी उनके लुक की तारीफ करते दिखे.
श्वेता की तस्वीरों पर कमेंट कर कुछ यूजर्स अलग-अलग रिएक्शन दे रहे हैं. एक ने लिखा, ’आपकी ब्यूटी का राज क्या है..’ दूसरे ने पूछा – ‘आप जवान कैसे होती जा रही हैं..’
बता दें कि श्वेता तिवारी करीब 26 सालों से एक्टिंग की दुनिया में सक्रिय हैं. उन्होंने कई हिट टीवी शोज के अलावा फिल्मों और वेब सीरीज में भी काम किया है.
आखिरी बार श्वेता तिवारी रोहित शेट्टी की फिल्म ‘सिंघम अगेन’ में नजर आई थी. जो साल 2023 में रिलीज हुई थी.
Published at : 29 Nov 2025 06:46 PM (IST)
Shweta Tiwari TV News

टेलीविजन फोटो गैलरी

