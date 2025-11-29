एक्सप्लोरर
‘ये जवान कैसे हो रही हैं...’ ऑफ शोल्डर ड्रेस में श्वेता तिवारी ने फ्लॉन्ट किया परफेक्ट फिगर, यूजर्स ने किए ऐसे कमेंट
Shweta Tiwari Pics:श्वेता तिवारी ने 45 साल की उम्र में अपने हुस्न और फिटनेस से लोगों का दिल चुरा रखा है. अपनी लेटेस्ट फोटोज में श्वेता को ऑफ शोल्डर ड्रेस पहने देखा गया. जिसमें वो बेहद हसीन लग रही हैं.
छोटे पर्दे की पॉपुलर एक्ट्रेस श्वेता तिवारी अपने काम से ज्यादा फैशन सेंस को लेकर चर्चा में रहती हैं. दरअसल एक्ट्रेस 45 साल की उम्र में अपनी फिटनेस और खूबसूरती से लोगों के दिलों पर राज करती हैं. यहां हम आपको एक्ट्रेस का लेटेस्ट लुक दिखा रहे हैं. जो अब काफी सुर्खियों में हैं.
Published at : 29 Nov 2025 06:46 PM (IST)
Tags :Shweta Tiwari TV News
