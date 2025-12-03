BHU में देर रात जमकर बवाल, छात्रों और सुरक्षाकर्मियों के बीच जमकर मारपीट और पत्थरबाजी

बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी में बीती रात छात्रों और प्रॉक्टोरियल बोर्ड के जवानों में जमकर मारपीट हो गई, इस दौरान ग़ुस्साए छात्रों ने पत्थरबाजी की और हंगामा मचाया. इस झड़प में दोनों तरफ से कई लोग घायल हो गए हैं. छात्रों ने प्रॉक्टोरियल के जवानों पर मारपीट का आरोप लगाया. घटना के बाद यूनिवर्सिटी परिसर में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है.



बताया जा रहा है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के किसी छात्र की एक गाड़ी से टक्कर हो गई थी, जिसके बाद गुस्साए छात्र इसकी शिकायत करने प्रॉक्टर ऑफ़िस पहुंचे थे, जहां उनकी स्टाफ़ के साथ बहस हो गई, जिसके बाद ये विवाद हो बढ़ गया. जिसके बाद छात्र और भड़क गए और उन्होंने तोड़फोड़ शरू कर दी और पत्थरबाजी करने लगे.

छात्रों और सुरक्षाकर्मियों के बीच मारपीट

बवाल बढ़ते देख बिरला हॉस्टल के और छात्र भी हाथों में डंडे और रॉड लेकर मौके पर पहुँच गए और उन्होंने सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट शुरू कर दी. इसके बाद छात्रों ने वहां जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी. उन्होंने परिसर में रखे गमले और पोस्टर भी फाड़ दिए. उन्होंने परिसर में खड़ी कई गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया.

बीएचयू में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसके किसी तरह स्थिति का नियंत्रित करने की कोशिश की गई. इस घटना से नाराज छात्र अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए. कड़ी मशक़्क़त के बाद दोनों पक्षों को शांत किया जा सका.

घटना के बाद बीएचयू में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है. फ़िलहाल हालात नियंत्रण में बने हुए हैं. ये बवाल ऐसे समय में हुआ जब आज बुधवार को बीएचयू में तमिल संगमम् का कार्यक्रम होना था, छात्रों ने काशी-तमिल संगमम् के पोस्टर और बैनर भी फाड़ दिए है. यही नहीं कार्यक्रम के लिए की गई सजावट को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है.

