हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीकैसे बन सकते हैं नर्सिंग ऑफिसर? जानें इस पोस्ट पर नौकरी पाने का पूरा क्राइटेरिया

कैसे बन सकते हैं नर्सिंग ऑफिसर? जानें इस पोस्ट पर नौकरी पाने का पूरा क्राइटेरिया

नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए बी.एससी. नर्सिंग या जीएनएम डिप्लोमा करने के बाद नर्सिंग काउंसिल में पंजीकरण और भर्ती परीक्षा पास करना जरूरी है.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 03 Dec 2025 08:04 AM (IST)
नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए बी.एससी. नर्सिंग या जीएनएम डिप्लोमा करने के बाद नर्सिंग काउंसिल में पंजीकरण और भर्ती परीक्षा पास करना जरूरी है.

नर्सिंग ऑफिसर बनना आज कई युवाओं का सपना है और इसे पूरा करने के लिए कुछ खास योग्यता और कदम जरूरी होते हैं. सबसे पहले आपको नर्सिंग की पढ़ाई करनी होती है, जिसमें दो विकल्प शामिल हैं बी.एससी. नर्सिंग या जीएनएम डिप्लोमा.

1/6
बी.एससी. नर्सिंग चार साल का डिग्री कोर्स है, जिसे किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किया जाता है, जबकि जीएनएम तीन साल का डिप्लोमा है जिसमें नर्सिंग की बुनियादी ट्रेनिंग दी जाती है.
बी.एससी. नर्सिंग चार साल का डिग्री कोर्स है, जिसे किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किया जाता है, जबकि जीएनएम तीन साल का डिप्लोमा है जिसमें नर्सिंग की बुनियादी ट्रेनिंग दी जाती है.
2/6
इन दोनों कोर्सों में से किसी एक को पूरा करने के बाद आपको राज्य या भारतीय नर्सिंग काउंसिल में नर्स और मिडवाइफ के रूप में पंजीकरण कराना होता है, क्योंकि बिना पंजीकरण कोई भी उम्मीदवार नर्सिंग की नौकरी के लिए योग्य नहीं माना जाता.
इन दोनों कोर्सों में से किसी एक को पूरा करने के बाद आपको राज्य या भारतीय नर्सिंग काउंसिल में नर्स और मिडवाइफ के रूप में पंजीकरण कराना होता है, क्योंकि बिना पंजीकरण कोई भी उम्मीदवार नर्सिंग की नौकरी के लिए योग्य नहीं माना जाता.
3/6
इसके बाद आता है नौकरी का सबसे महत्वपूर्ण चरण भर्ती परीक्षा. सरकारी अस्पतालों और एम्स जैसे संस्थानों में नर्सिंग ऑफिसर की नियुक्ति NORCET जैसी परीक्षाओं के जरिए की जाती है. कई राज्य भी अपनी अलग नर्सिंग भर्ती परीक्षाएं आयोजित करते हैं.
इसके बाद आता है नौकरी का सबसे महत्वपूर्ण चरण भर्ती परीक्षा. सरकारी अस्पतालों और एम्स जैसे संस्थानों में नर्सिंग ऑफिसर की नियुक्ति NORCET जैसी परीक्षाओं के जरिए की जाती है. कई राज्य भी अपनी अलग नर्सिंग भर्ती परीक्षाएं आयोजित करते हैं.
4/6
इन परीक्षाओं में नर्सिंग से जुड़े विषय, मरीजों की देखभाल, दवाइयों का ज्ञान, आपात स्थिति में काम करने की क्षमता और चिकित्सा तकनीक से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं. परीक्षा पास होने के बाद उम्मीदवारों को मेरिट के अनुसार दस्तावेज़ सत्यापन या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है.
इन परीक्षाओं में नर्सिंग से जुड़े विषय, मरीजों की देखभाल, दवाइयों का ज्ञान, आपात स्थिति में काम करने की क्षमता और चिकित्सा तकनीक से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं. परीक्षा पास होने के बाद उम्मीदवारों को मेरिट के अनुसार दस्तावेज़ सत्यापन या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है.
5/6
नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए पढ़ाई के साथ-साथ कुछ महत्वपूर्ण कौशल भी जरूरी हैं, जैसे मरीजों के प्रति संवेदनशीलता, टीमवर्क, तेज निर्णय क्षमता और दबाव में भी शांत रहकर काम करने की आदत.
नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए पढ़ाई के साथ-साथ कुछ महत्वपूर्ण कौशल भी जरूरी हैं, जैसे मरीजों के प्रति संवेदनशीलता, टीमवर्क, तेज निर्णय क्षमता और दबाव में भी शांत रहकर काम करने की आदत.
6/6
अस्पतालों में हर दिन नई चुनौतियां होती हैं, इसलिए मानसिक रूप से मजबूत होना भी आवश्यक है. योग्यता पूरी हो जाने पर उम्मीदवार सरकारी अस्पतालों, एम्स, रेल अस्पतालों, निजी अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों और विभिन्न हेल्थ मिशन प्रोग्राम्स में नौकरी पा सकते हैं.
अस्पतालों में हर दिन नई चुनौतियां होती हैं, इसलिए मानसिक रूप से मजबूत होना भी आवश्यक है. योग्यता पूरी हो जाने पर उम्मीदवार सरकारी अस्पतालों, एम्स, रेल अस्पतालों, निजी अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों और विभिन्न हेल्थ मिशन प्रोग्राम्स में नौकरी पा सकते हैं.
Published at : 03 Dec 2025 08:04 AM (IST)
Tags :
Nursing Officer JOB How To Become A Nursing Officer

नौकरी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
LPG Gas Cylinder: 300 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर, किस राज्य ने कर दिया ये बड़ा ऐलान
300 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर, किस राज्य ने कर दिया ये बड़ा ऐलान
दिल्ली NCR
MCD Bye Election Result Live: दिल्ली नगर निगम के 12 वार्ड में उपचुनाव के लिए मतगणना आज, सभी तैयारियां पूरी 
Live: दिल्ली नगर निगम के 12 वार्ड में उपचुनाव के लिए मतगणना आज, सभी तैयारियां पूरी 
विश्व
पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान से 20 मिनट की मुलाकात के बाद बोलीं उनकी बहन, 'अल्हम्दुलिल्लाह, वह...'
पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान से 20 मिनट की मुलाकात के बाद बोलीं उनकी बहन, 'अल्हम्दुलिल्लाह, वह...'
क्रिकेट
PAK Vs SL: जनवरी में खेला जाएगा श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच टी20 सीरीज, जानें पूरा शेड्यूल
PAK Vs SL: जनवरी में खेला जाएगा श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच टी20 सीरीज, जानें पूरा शेड्यूल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Toyota HILUX goes Electric ! | Auto Live #toyota #hilux #toyotahilux
Nissan Tekton vs Renault Duster: Upcoming cars in India | Auto Live
Sansani: 'जानी दुश्मन' औलाद...मम्मी-पापा खल्लास ! | Crime News
Tata Sierra 2025 price, specs, features, engine and all details!| Auto Live
Mahindra XEV 9S first look, interior and features | Auto Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
LPG Gas Cylinder: 300 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर, किस राज्य ने कर दिया ये बड़ा ऐलान
300 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर, किस राज्य ने कर दिया ये बड़ा ऐलान
दिल्ली NCR
MCD Bye Election Result Live: दिल्ली नगर निगम के 12 वार्ड में उपचुनाव के लिए मतगणना आज, सभी तैयारियां पूरी 
Live: दिल्ली नगर निगम के 12 वार्ड में उपचुनाव के लिए मतगणना आज, सभी तैयारियां पूरी 
विश्व
पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान से 20 मिनट की मुलाकात के बाद बोलीं उनकी बहन, 'अल्हम्दुलिल्लाह, वह...'
पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान से 20 मिनट की मुलाकात के बाद बोलीं उनकी बहन, 'अल्हम्दुलिल्लाह, वह...'
क्रिकेट
PAK Vs SL: जनवरी में खेला जाएगा श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच टी20 सीरीज, जानें पूरा शेड्यूल
PAK Vs SL: जनवरी में खेला जाएगा श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच टी20 सीरीज, जानें पूरा शेड्यूल
ओटीटी
Telugu OTT Release: रश्मिका मंदाना की 'द गर्लफ्रेंड' से लेकर 'द ग्रेट प्री वेडिंग शो' तक, ओटीटी पर इस हफ्ते होगा इन तेलुगू फिल्मों का जलवा
रश्मिका मंदाना की 'द गर्लफ्रेंड' से लेकर 'द ग्रेट प्री वेडिंग शो' तक, ओटीटी पर इस हफ्ते होगा इन तेलुगू फिल्मों का जलवा
ट्रेंडिंग
Video: पहले घेवर फिर लड्डू और अब बिरयानी, पुनीत सुपरस्टार ने कीचड़ में डुबोकर खाए चावल- वीडियो वायरल
पहले घेवर फिर लड्डू और अब बिरयानी, पुनीत सुपरस्टार ने कीचड़ में डुबोकर खाए चावल- वीडियो वायरल
हेल्थ
क्या डायपर पहनाने से खराब हो जाती है बच्चों की किडनी, जानें इस बात में कितनी हकीकत?
क्या डायपर पहनाने से खराब हो जाती है बच्चों की किडनी, जानें इस बात में कितनी हकीकत?
यूटिलिटी
अब तक चोरी हुए कितने फोन ढूंढ चुका संचार साथी ऐप? होश उड़ा देंगे ये आंकड़े
अब तक चोरी हुए कितने फोन ढूंढ चुका संचार साथी ऐप? होश उड़ा देंगे ये आंकड़े
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Embed widget