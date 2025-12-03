एक्सप्लोरर
कैसे बन सकते हैं नर्सिंग ऑफिसर? जानें इस पोस्ट पर नौकरी पाने का पूरा क्राइटेरिया
नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए बी.एससी. नर्सिंग या जीएनएम डिप्लोमा करने के बाद नर्सिंग काउंसिल में पंजीकरण और भर्ती परीक्षा पास करना जरूरी है.
नर्सिंग ऑफिसर बनना आज कई युवाओं का सपना है और इसे पूरा करने के लिए कुछ खास योग्यता और कदम जरूरी होते हैं. सबसे पहले आपको नर्सिंग की पढ़ाई करनी होती है, जिसमें दो विकल्प शामिल हैं बी.एससी. नर्सिंग या जीएनएम डिप्लोमा.
Published at : 03 Dec 2025 08:04 AM (IST)
