रियान पराग के 4 मैच में 34 रन फिर भी टीम इंडिया में होगी एंट्री! जानिए क्यों हो रही चर्चा

India Vs South Africa T20I Series 2025: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जारी 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 3 दिसंबर, 2025 को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. इस सीरीज के बाद दोनों देशों के बीच 9 दिसंबर से 5 मैचों की टी20 सीरीज होगी. रायपुर में आज खेले जाने वाले दूसरे वनडे मैच के बाद माना जा रहा है कि टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड का ऐलान किया जाएगा. पांच मैचों की सीरीज में स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या की वापसी तय मानी जा रही है. वहीं इस सीरीज के लिए रियान पराग को भी भारतीय टीम के स्क्वाड में शामिल किया जा सकता है.

टीम इंडिया में रियान की एंट्री की रिपोर्ट

ईएसपीएनक्रिकइन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में असम के कप्तान रियान पराग की टीम इंडिया में एंट्री पर चयनकर्ता विचार कर रहे हैं. रियान को टीम में शामिल करने की अब तक कोई वजह सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि बल्लेबाजी में गहराई के लिए 15 सदस्यीय स्क्वाड में शामिल किया जा सकता है.

टी20 में रियान का कैसा रहा है हालिया प्रदर्शन

रियान पराग का टी20 फॉर्मेट में हालिया प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है. इस समय पराग घरेलू टी20 टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेल रहे हैं. टूर्नामेंट में इस सीजन असम की कप्तानी कर रहे हैं रियान पराग अब तक 4 मैचों में सिर्फ 34 रन बनाए हैं. वहीं रियान मुंबई के खिलाफ मुकाबले में बिना खाता खोले पवेलियन वापस लौट गए थे. इस टूर्नामेंट में अब तक रियान का बेस्ट स्कोर 15 रन है, जो उन्होंने छत्तीसगढ़ के खिलाफ बनाए थे.

टीम इंडिया के लिए रियान ने कब खेला आखिरी मैच

रियान पराग को टीम इंडिया के लिए आखिरी मैच खेले हुए एक साल से अधिक का समय हो गया है. रियान ने अपना आखिरी मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ अक्टूबर 2024 में खेला था, जिसमें उन्होंने 34 रनों की पारी खेली थी. वहीं रियान टीम इंडिया के लिए अब तक 1 वनडे और 9 टी20 मैच खेल चुके हैं.