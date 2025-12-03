Rage Bait बना वर्ड ऑफ द ईयर, जानिए किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है ये शब्द?

इंटरनेट का दौर जितनी तेजी से बदल रहा है, उतनी ही तेजी से हमारी ऑनलाइन आदतें भी बदल रही हैं. सोशल मीडिया पर आज हर कोई अपनी बात कह रहा है. कभी प्यार से, कभी मजाक में, और कभी-कभी गुस्से में, लेकिन पिछले कुछ सालों में एक खास तरह की ऑनलाइन सामग्री तेजी से बढ़ी है. ऐसी पोस्टें जो जानबूझकर हमें भड़काने, चिढ़ाने या बहस में उलझाने के लिए बनाई जाती हैं.

लोगों का ध्यान खींचने के लिए अब सिर्फ दिलचस्प पोस्ट काफी नहीं, अब कई लोग ऐसा कंटेंट डालते हैं जो पढ़ते ही आपके अंदर एक झटका-सा महसूस हो.चाहे वह नाराजगी हो या गुस्सा हो. इसी तरह के कंटेंट को आजकल एक खास नाम रेज बेट दिया गया है. इसी में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस यानी OUP ने साल 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया,और यह कोई आम शब्द नहीं, बल्कि इंटरनेट के बदलते चेहरे को दिखाने वाला शब्द है. ऐसे में आइए जानते हैं कि Rage Bait शब्द किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है.

Rage Bait शब्द किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है?

रेज बेट का मतलब ऐसी ऑनलाइन पोस्ट या कंटेंट जिसे जानबूझकर इतनी एक्साइटिंग, एग्रेसिव या चिढ़ाने वाली तरह से बनाया जाता है कि लोगों को गुस्सा आ जाए और वे टिप्पणी करने या बहस छेड़ने पर मजबूर हो जाएं यानी कि आपको गुस्सा दिलाओ, आप कमेंट करो, शेयर करो या बहस शुरू करो और उस पोस्ट का एंगेजमेंट तेजी से बढ़ जाए. यही रेज बेट है. जैसे विवादित बयान, गलत तरीके से पेश किए गए फैक्टस, भड़काऊ पोस्ट और जानबूझकर विवाद खड़ा करने वाली तस्वीरें या वीडियो. इस तरह की पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं क्योंकि लोग गुस्से में आकर ज्यादा रिएक्शन देते हैं.

OUP ने Rage Bait को 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर क्यों चुना?

ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस हर साल ऐसा शब्द चुनता है, जो उस साल की सामाजिक, सांस्कृतिक और डिजिटल दुनिया के माहौल को सबसे ज्यादा दर्शाता हो. 2025 में रेज बेट का यूज अचानक तीन गुना तक बढ़ गया. इसीलिए इसे साल का सबसे चर्चित और जरूरी शब्द माना गया. OUP ने बताया कि:दुनिया भर में 30,000 से अधिक लोगों ने सार्वजनिक वोटिंग की, तीन दिन की वोटिंग के बाद Rage Bait शीर्ष पर रहा. यह शब्द Aura Farming और Biohack जैसे दावेदारों को पीछे छोड़कर विजेता बना.

Rage Bait क्यों फैल रहा है?

लेक्सिकोग्राफर सुजी डेंट और OUP के विशेषज्ञों का कहना है कि आजकल सोशल मीडिया के एल्गोरिदम ऐसे कंटेंट को ज्यादा प्रमोट करते हैं, जिस पर लोग तेज प्रतिक्रिया दें और गुस्सा सोशल मीडिया का सबसे तेज रिएक्शन है. ऐसे में जितना ज्यादा गुस्सा, उतना ज्यादा कमेंट, उतना ज्यादा शेयर और उतनी ज्यादा वायरलिटी. इसलिए कई लोग जानबूझकर ऐसा कंटेंट डालते हैं जो लोगों को भड़का दे.

