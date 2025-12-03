Winter Health Tips: सर्दियों में बार-बार ड्राई हो रही स्किन तो घरेलू नुस्खे करेंगे मदद, नहीं होगी दिक्कत
Winter Health Tips: ठंड की वजह से चेहरा रूखा, खिंचाव वाला और बेजान नजर आने लगता है. कई लोग तो चाहे जितनी क्रीम लगा लें, फिर भी दिन में कई बार स्किन बिल्कुल सूखी हो जाती है.
Winter Health Tips: सर्दियों का मौसम जहां गर्म कपड़ों और गरम-गरम खाने का मजा लेकर आता है, वहीं दूसरी तरफ यह हमारी स्किन के लिए कई परेशानियां भी खड़ी कर देता है. ठंडी हवाएं, कम तापमान और सूखा वातावरण हमारी स्किन से नेचुरल नमी खींच लेते हैं, जिसके कारण चेहरा रूखा, खिंचाव वाला और बेजान नजर आने लगता है, कई लोग तो चाहे जितनी क्रीम लगा लें, फिर भी दिन में कई बार स्किन बिल्कुल सूखी हो जाती है. सर्दियों में ड्राइनेस स्वाभाविक रूप से बढ़ती है इसलिए इस मौसम में स्किन को सिर्फ बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से भी पोषण देने की जरूरत होती है. अगर आपकी स्किन भी इस मौसम में बार-बार रूखी हो जाती है, तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि सर्दियों में बार-बार स्किन ड्राई हो रही है तो कौन से घरेलू नुस्खे मदद करेंगे.
सर्दियों में बार-बार ड्राई हो रही स्किन तो घरेलू नुस्खे करेंगे मदद
1. स्किन को मॉइस्चराइज करें - कुछ नेचुरल चीजें स्किन को अंदर तक पोषण देने में बेहद असरदार होती हैं. जैसे एलोवेरा जेल स्किन को ठंडक के साथ नमी भी देता है, नारियल का तेल स्किन को मुलायम बनाकर ड्राइनेस दूर करता है तिल का तेल सर्दियों के लिए सबसे अच्छा नेचुरल मॉइस्चराइजर है, शिया बटर रफ और फटी स्किन को ठीक करता है. इनका नियमित यूज स्किन की नमी लॉक करता है और रूखापन दूर करता है.
2. नहाने से पहले तेल मालिश जरूर करें - नहाने से आधे घंटे पहले गुनगुने तिल के तेल से पूरे शरीर की हल्की मालिश करें. इससे स्किन में न सिर्फ नमी बनी रहती है बल्कि ब्लड फलो भी बेहतर होता है. यह स्किन को चमकदार और हेल्दी भी बनाता है. यह आदत रोज की जाए तो सर्दियों में ड्राइनेस काफी कम हो जाती है.
3. बहुत गर्म पानी से न नहाएं - सर्दियों में गरम पानी से नहाने का मन जरूर करता है, लेकिन बहुत गर्म पानी आपकी स्किन का नेचुरल तेल पूरी तरह खत्म कर देता है. इसलिए हमेशा हल्के गर्म पानी से ही नहाएं. नहाते समय पानी में ज्यादा देर तक न रहें. इससे स्किन की नमी बनी रहती है और ड्राइनेस नहीं बढ़ती है.
4. शरीर को अंदर से भी हाइड्रेट रखें - सर्दियों में प्यास कम लगती है इसलिए हम पानी भी कम पीते हैं, लेकिन यह स्किन ड्राइनेस की सबसे बड़ी वजह है. दिनभर में गर्म पानी, हर्बल चाय, नींबू के साथ गरम पानी और गर्म सूप पिएं. ये शरीर और स्किन दोनों को अंदर से मॉइस्चराइज रखते हैं.
5. हर्बल फेस मास्क का यूज करें - घर पर बने कुछ फेस पैक स्किन को बहुत अच्छे से पोषण देते हैं. आप ये मास्क हफ्ते में 1 से 2 बार यूज कर सकते हैं. जैसे शहद और हल्दी से बना मास्क स्किन को नमी देता है और ग्लो बढ़ाता है, गुलाब पाउडर और दही वाला मास्क स्किन को शांत करता है और कोमल बनाता है, इसके अलावा एलोवेरा जेल और थोड़ी हल्दी मास्क सूखी स्किन को तुरंत आराम देता है. ये मास्क स्किन को मुलायम और हाइड्रेटेड रखते हैं.
6. डाइट को हेल्दी और पौष्टिक बनाएं - सर्दियों में शरीर को अंदर से पोषण देने वाले फूड जरूरी हैं. इसलिए अपनी डाइट में घी, बादाम और अखरोट, एवोकाडो , रसीले फल शामिल करें. हेल्दी डाइट का असर आपकी स्किन पर तुरंत नजर आता है.
