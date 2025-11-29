हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
इस हसीना का हर्षवर्धन राणे के संग था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? हुआ तलाक, अब जीती हैं ऐसी जिंदगी

इस हसीना का हर्षवर्धन राणे के संग था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? हुआ तलाक, अब जीती हैं ऐसी जिंदगी

बॉलीवुड हो या टीवी इंडस्ट्री यहां कब रिश्ते बनते हैं और कब बिगड़ जाते हैं, इसके बारे में कोई नहीं जानता एक एक्ट्रेस हैं जिन्होंने लव मैरिज की थी, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर रिश्ता खत्म हुआ,.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 29 Nov 2025 07:04 PM (IST)
बॉलीवुड हो या टीवी इंडस्ट्री यहां कब रिश्ते बनते हैं और कब बिगड़ जाते हैं, इसके बारे में कोई नहीं जानता एक एक्ट्रेस हैं जिन्होंने लव मैरिज की थी, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर रिश्ता खत्म हुआ,.

ये हसीना कोई और नहीं बल्कि टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक मानी जाने वाली संजीदा शेख हैं.आखिरी बार एक्ट्रेस को संजय लीला भंसाली की हीरामंडी में देखा गया था.

1/8
संजीदा को 'एक हसीना थी', 'क्या होगा निम्मो का', 'लव का है इंतजार' जैसे टॉप शोज में देखा गया था.छोटे पर्दे पर नाम कमाने के बाद उन्होंने ओटीटी का रुख किया.
संजीदा को 'एक हसीना थी', 'क्या होगा निम्मो का', 'लव का है इंतजार' जैसे टॉप शोज में देखा गया था.छोटे पर्दे पर नाम कमाने के बाद उन्होंने ओटीटी का रुख किया.
2/8
2017 में एक्ट्रेस ने गहराइयां से ओटीटी पर डेब्यू किया. संजीदा 'पोन्नयन सेल्वेन','पंख','अश्के','तैश' और 'फाइटर' जैसी फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं.
2017 में एक्ट्रेस ने गहराइयां से ओटीटी पर डेब्यू किया. संजीदा 'पोन्नयन सेल्वेन','पंख','अश्के','तैश' और 'फाइटर' जैसी फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं.
3/8
संजीदा ने लंबे वक्त तक आमिर अली को डेट किया था और फिर 2012 में शादी की थी. शादी के बाद ये कपल सरोगेसी के जरिए एक बेटी के पेरेंट्स बने.
संजीदा ने लंबे वक्त तक आमिर अली को डेट किया था और फिर 2012 में शादी की थी. शादी के बाद ये कपल सरोगेसी के जरिए एक बेटी के पेरेंट्स बने.
4/8
हालांकि, इनकी शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चली और 2020 में दोनों ने अलग होने का फैसला किया. 2020 में दोनों अलग रहने लगे और 2022 में तलाक हो गया.
हालांकि, इनकी शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चली और 2020 में दोनों ने अलग होने का फैसला किया. 2020 में दोनों अलग रहने लगे और 2022 में तलाक हो गया.
5/8
रिपोर्ट के अनुसार संजीदा और आमिर के तलाक के पीछे की वजह हर्षवर्धन राणे संग एक्ट्रेस की नजदीकियों को बताया गया.
रिपोर्ट के अनुसार संजीदा और आमिर के तलाक के पीछे की वजह हर्षवर्धन राणे संग एक्ट्रेस की नजदीकियों को बताया गया.
6/8
बताया जाता है कि 2020 में हर्षवर्धन राणे के काफी करीब आ गई थीं संजीदा.
बताया जाता है कि 2020 में हर्षवर्धन राणे के काफी करीब आ गई थीं संजीदा.
7/8
दरअसल, संजीदा और हर्षवर्धन के अफेयर की खबरें तब आने लगीं जब दोनो ने गिर वेकेशन की तस्वीरें शेयर की थी. दरअसल, उन तस्वीरों में सेम लोकेशन और सेम बैकग्राउंड देखने को मिल रहा था.
दरअसल, संजीदा और हर्षवर्धन के अफेयर की खबरें तब आने लगीं जब दोनो ने गिर वेकेशन की तस्वीरें शेयर की थी. दरअसल, उन तस्वीरों में सेम लोकेशन और सेम बैकग्राउंड देखने को मिल रहा था.
8/8
तस्वीरों में संजीदा की बेटी भी दिखी थीं. ऐसे में कयास लगाया जाने लगा कि संजीदा अपनी बेटी और हर्षवर्धन के संग वेकेशन पर गई हुई हैं.हालांकि, दोनों ने अफेयर की खबरों को नकारा.
तस्वीरों में संजीदा की बेटी भी दिखी थीं. ऐसे में कयास लगाया जाने लगा कि संजीदा अपनी बेटी और हर्षवर्धन के संग वेकेशन पर गई हुई हैं.हालांकि, दोनों ने अफेयर की खबरों को नकारा.
Published at : 29 Nov 2025 07:04 PM (IST)
Tags :
Sanjeeda Shaikh

टेलीविजन फोटो गैलरी

और देखें
Embed widget