एक्सप्लोरर
इस हसीना का हर्षवर्धन राणे के संग था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? हुआ तलाक, अब जीती हैं ऐसी जिंदगी
बॉलीवुड हो या टीवी इंडस्ट्री यहां कब रिश्ते बनते हैं और कब बिगड़ जाते हैं, इसके बारे में कोई नहीं जानता एक एक्ट्रेस हैं जिन्होंने लव मैरिज की थी, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर रिश्ता खत्म हुआ,.
ये हसीना कोई और नहीं बल्कि टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक मानी जाने वाली संजीदा शेख हैं.आखिरी बार एक्ट्रेस को संजय लीला भंसाली की हीरामंडी में देखा गया था.
Published at : 29 Nov 2025 07:04 PM (IST)
Sanjeeda Shaikh
