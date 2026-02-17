एक्सप्लोरर
पत्नी शेफाली जरीवाला के मौत के बाद क्या दूसरी शादी करेंगे पाराग? कहा - 'मुझे वो समय…'
Parag Tyagi: शेफाली जरीवाला के निधन ने फैन्स को बड़ा झटका दिया था. उनके जाने के बाद पति पराग त्यागी अकेले पड़ गए हैं. हाल ही में उन्होंने दूसरी शादी पर खुलकर अपनी बात रखी है.
शेफाली जरीवाला के जाने के बाद से ही लोगों के मन में एक सवाल बार-बार उठ रहा था की क्या पराग त्यागी कभी दूसरी शादी करेंगे. हाल ही में पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट के दौरान जब उनसे यही सवाल पूछा गया तो पराग ने जिस तरह इस मुद्दे पर अपनी सोच रखी उससे ये साफ कर दिया कि उनके लिए रिश्ता सिर्फ साथ निभाने भर का नाम नहीं है बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरा एहसास है.
Published at : 17 Feb 2026 12:00 PM (IST)
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
