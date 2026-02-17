पत्नी शेफाली जरीवाला के मौत के बाद क्या दूसरी शादी करेंगे पाराग? कहा - 'मुझे वो समय…'

टीवी और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कई ऐसे चेहरे रहे हैं जिनके जाने का दर्द आज भी लोगों के दिल में ताजा है. उन्हीं में से एक नाम है ‘शेफाली जरीवाला’. 27 जून 2025 को 42 साल की उम्र में उनका अचानक दुनिया से चले जाना हर किसी के लिए बड़ा झटका था.