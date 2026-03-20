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RBSE 10th Result 2026: RBSE 10th Result 2026:RBSE पास होने के लिए कितने अंक जरूरी, जानें पूरा नियम
राजस्थान बोर्ड 10वीं के रिजल्ट का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए जानें कितने अंक लाने पर मिलती है सफलता और फेल होने पर क्या विकल्प होते हैं.
राजस्थान बोर्ड की 10वीं परीक्षा में शामिल हुए छात्रों का इंतजार अब जल्द खत्म हो सकता है. परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन लगभग पूरा हो चुका है और परिणाम जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाने की संभावना है.
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Published at : 20 Mar 2026 07:20 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion