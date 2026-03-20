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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीResultsRBSE 10th Result 2026: RBSE 10th Result 2026:RBSE पास होने के लिए कितने अंक जरूरी, जानें पूरा नियम

RBSE 10th Result 2026: RBSE 10th Result 2026:RBSE पास होने के लिए कितने अंक जरूरी, जानें पूरा नियम

राजस्थान बोर्ड 10वीं के रिजल्ट का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए जानें कितने अंक लाने पर मिलती है सफलता और फेल होने पर क्या विकल्प होते हैं.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 20 Mar 2026 07:20 PM (IST)
राजस्थान बोर्ड 10वीं के रिजल्ट का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए जानें कितने अंक लाने पर मिलती है सफलता और फेल होने पर क्या विकल्प होते हैं.

राजस्थान बोर्ड की 10वीं परीक्षा में शामिल हुए छात्रों का इंतजार अब जल्द खत्म हो सकता है. परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन लगभग पूरा हो चुका है और परिणाम जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाने की संभावना है.

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ऐसे में छात्रों के लिए यह जानना जरूरी है कि पास होने के लिए उन्हें कितने अंक हासिल करने होंगे.इस परीक्षा का मूल्यांकन केवल लिखित परीक्षा पर आधारित नहीं होता, बल्कि पूरे साल के प्रदर्शन को भी इसमें शामिल किया जाता है.
ऐसे में छात्रों के लिए यह जानना जरूरी है कि पास होने के लिए उन्हें कितने अंक हासिल करने होंगे.इस परीक्षा का मूल्यांकन केवल लिखित परीक्षा पर आधारित नहीं होता, बल्कि पूरे साल के प्रदर्शन को भी इसमें शामिल किया जाता है.
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हर विषय 100 अंकों का होता है, जिसमें 80 अंक लिखित परीक्षा और 20 अंक प्रैक्टिकल के लिए तय किये जाते हैं.
हर विषय 100 अंकों का होता है, जिसमें 80 अंक लिखित परीक्षा और 20 अंक प्रैक्टिकल के लिए तय किये जाते हैं.
Published at : 20 Mar 2026 07:20 PM (IST)
Tags :
Education Rajasthan Board 10th Result RBSE RBSE Result 2026 Rajasthan Board Result 2026 Board Result Update RBSE 10th Date

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