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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनInside Pics: चॉल में बीता बचपन, अब 7 स्टार हॉटल से कम नहीं है मिस्टर फैजू का घर, फराह खान भी हुईं शॉक्ड

Inside Pics: चॉल में बीता बचपन, अब 7 स्टार हॉटल से कम नहीं है मिस्टर फैजू का घर, फराह खान भी हुईं शॉक्ड

सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर से एक्टर बने मिस्टर फैजू का बचपन बेहत ही गरीबी में गुजरा है. लेकिन, अब वो लग्जरी लाइफ जीते हैं और महल जैसे घर में अपने परिवार के संग रहते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 17 Mar 2026 05:11 PM (IST)
सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर से एक्टर बने मिस्टर फैजू का बचपन बेहत ही गरीबी में गुजरा है. लेकिन, अब वो लग्जरी लाइफ जीते हैं और महल जैसे घर में अपने परिवार के संग रहते हैं.

सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर और एक्टर मिस्ट फैजु के घर हाल ही में फराह खान पहुंची थीं. इस दौरान वो मिस्टर फैजू के घर और उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल को देख दंग रह गईं.

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मिस्टर फैजू का घर मुंबई के वर्वोा इलाके में है. ये एरिया काफी पॉश और सेलिब्रिटी हब माना जाता है.फराह खान ने मिस्टर फैजू के घर का एंट्रेंस दिखाया जो काफी एलिगेंट है.
मिस्टर फैजू का घर मुंबई के वर्वोा इलाके में है. ये एरिया काफी पॉश और सेलिब्रिटी हब माना जाता है.फराह खान ने मिस्टर फैजू के घर का एंट्रेंस दिखाया जो काफी एलिगेंट है.
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मिस्टर फैजू के घर का सबसे खास हिस्सा उनका स्पेशियस लिविंग एरिया है. जिसमें मॉडर्न सोफा, स्टाइलिश लाइटिंग और वीडियो शूट के लिए सेटअप है.
मिस्टर फैजू के घर का सबसे खास हिस्सा उनका स्पेशियस लिविंग एरिया है. जिसमें मॉडर्न सोफा, स्टाइलिश लाइटिंग और वीडियो शूट के लिए सेटअप है.
Published at : 17 Mar 2026 05:11 PM (IST)
Tags :
Farah Khan Mr Faisu

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