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Inside Pics: चॉल में बीता बचपन, अब 7 स्टार हॉटल से कम नहीं है मिस्टर फैजू का घर, फराह खान भी हुईं शॉक्ड
सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर से एक्टर बने मिस्टर फैजू का बचपन बेहत ही गरीबी में गुजरा है. लेकिन, अब वो लग्जरी लाइफ जीते हैं और महल जैसे घर में अपने परिवार के संग रहते हैं.
सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर और एक्टर मिस्ट फैजु के घर हाल ही में फराह खान पहुंची थीं. इस दौरान वो मिस्टर फैजू के घर और उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल को देख दंग रह गईं.
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Published at : 17 Mar 2026 05:11 PM (IST)
Tags :Farah Khan Mr Faisu
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