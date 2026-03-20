प्रयागराज महाकुंभ से वायरल हुई मोनालिसा भोसले इन दिनों अपनी शादी को लेकर चर्चा में हैं. मोनालिसा ने हाल ही में फरहान खान से केरल में शादी की, जिसके बाद से ये मामला लगातार विवादों में है. जहां एक तरफ उनके परिवार ने इस शादी को लेकर कई सवाल उठाए हैं, वहीं दूसरी तरफ अब फिल्म जगत से भी इस पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. इसी बीच फिल्म मोनालिसा की डेब्यू फिल्म 'द डायरी ऑफ मणिपुर' के निर्देशक सनोज मिश्रा का बयान चर्चा में आ गया है, जिसने इस मुद्दे को और बढ़ा दिया है.

निर्देशक ने शादी को बताया लव-जिहाद

निर्देशक सनोज मिश्रा ने इस शादी को लेकर गंभीर आरोप लगाए और इसे 'लव जिहाद' का नाम देते हुए चिंता जताई. उन्होंने कहा कि ये मामला सिर्फ एक शादी तक नहीं, बल्कि इसके पीछे बड़े नेटवर्क की साजिश हो सकती है. दिल्ली और मध्य प्रदेश से भी लड़कियों के गायब होने की खबरें सामने आ रही हैं और इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए. सरकार और जांच एजेंसियां अगर जांच करती है तो इसके पीछे केरल सरकार की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है. केरल सरकार सनातन धर्म को बदनाम करने में आगे रही है. जब सीएए का विरोध प्रदर्शन चल रहा था, तब फरमान खान को शाहीन बाग में शरजील इमाम के साथ कई बार देखा गया था.'

सरकार से सनोज ने की अपील

सनोज ने आगे कहा कि 'फरहान कोई एक्टर नहीं है और उनकी कोई फिल्म नहीं है, बस पूजा होती है और पोस्टर रिलीज होते हैं. उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह से अपील की है कि इस मामले की जांच करें क्योंकि ये भारत के हर लड़कियों की सुरक्षा का मामला है.' बता दें, मोनालिसा और फरहान की शादी पहले ही परिवार और समाज के बीच बहस का कारण बन चुकी है. भारत में पहले भी इस तरह के मामलों को लेकर विवाद होते रहे हैं, खासकर जब बात धर्म और रिश्तों से जुड़ी हो. यही वजह है कि ये मुद्दा अब निजी नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गया है.