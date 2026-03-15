पवित्रा पुनिया जल्द ही शादी के बंधन में बंध जाएंगी. उन्होंने इंगेजमेंट की जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थीं, वो किसी ड्रीमी प्रपोजल से बिल्कुल भी कम नहीं था. लेकिन, उन्होंने तस्वीरों में अपने मंगेतर के फेस को रिवील नहीं किया था और ना नाम का ही खुलासा किया था.