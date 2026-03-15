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कौन हैं जसकोमल सिंह? जिस पर दिल हार बैठी हैं पवित्रा पुनिया, सगाई के 5 महीने बाद चेहरा हुआ रिवील
बिग बॉस 14 फेम पवित्रा पुनिया आए दिन किसी ना किसी वजह से सुर्खियां में रहती हैं. फिर चाहे वो पर्सनल लाइफ को लेकर हो या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो. इस बार भी कुछ ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है.
पवित्रा पुनिया पहले एजाज खान को डेट कर रही थीं. एक-दूसरे के संग दोनों कई साल तक रिलेशनशिप में रहे. हालांकि, बाद में ब्रेकअप हो गया. वहीं, पिछले साल एक्ट्रेस ने अपने मिस्ट्री मैन के संग सगाई की तस्वीरें शेयर कर हर किसी को चौंका दिया.
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Published at : 15 Mar 2026 10:08 AM (IST)
Tags :Pavitra Punia Jaskomal Singh
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