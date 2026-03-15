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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनकौन हैं जसकोमल सिंह? जिस पर दिल हार बैठी हैं पवित्रा पुनिया, सगाई के 5 महीने बाद चेहरा हुआ रिवील

कौन हैं जसकोमल सिंह? जिस पर दिल हार बैठी हैं पवित्रा पुनिया, सगाई के 5 महीने बाद चेहरा हुआ रिवील

बिग बॉस 14 फेम पवित्रा पुनिया आए दिन किसी ना किसी वजह से सुर्खियां में रहती हैं. फिर चाहे वो पर्सनल लाइफ को लेकर हो या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो. इस बार भी कुछ ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 15 Mar 2026 10:08 AM (IST)
बिग बॉस 14 फेम पवित्रा पुनिया आए दिन किसी ना किसी वजह से सुर्खियां में रहती हैं. फिर चाहे वो पर्सनल लाइफ को लेकर हो या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो. इस बार भी कुछ ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है.

पवित्रा पुनिया पहले एजाज खान को डेट कर रही थीं. एक-दूसरे के संग दोनों कई साल तक रिलेशनशिप में रहे. हालांकि, बाद में ब्रेकअप हो गया. वहीं, पिछले साल एक्ट्रेस ने अपने मिस्ट्री मैन के संग सगाई की तस्वीरें शेयर कर हर किसी को चौंका दिया.

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पवित्रा पुनिया जल्द ही शादी के बंधन में बंध जाएंगी. उन्होंने इंगेजमेंट की जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थीं, वो किसी ड्रीमी प्रपोजल से बिल्कुल भी कम नहीं था. लेकिन, उन्होंने तस्वीरों में अपने मंगेतर के फेस को रिवील नहीं किया था और ना नाम का ही खुलासा किया था.
पवित्रा पुनिया जल्द ही शादी के बंधन में बंध जाएंगी. उन्होंने इंगेजमेंट की जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थीं, वो किसी ड्रीमी प्रपोजल से बिल्कुल भी कम नहीं था. लेकिन, उन्होंने तस्वीरों में अपने मंगेतर के फेस को रिवील नहीं किया था और ना नाम का ही खुलासा किया था.
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फैंस के मन में तब से लेकर अब तक यही सवाल था कि पवित्रा ने जिस मिस्ट्री मैन से सगाई की है वो आखिर है कौन. अब सगाई के पांच महीने बाद उनके मंगेतर का चेहरा सामने आ चुका है.
फैंस के मन में तब से लेकर अब तक यही सवाल था कि पवित्रा ने जिस मिस्ट्री मैन से सगाई की है वो आखिर है कौन. अब सगाई के पांच महीने बाद उनके मंगेतर का चेहरा सामने आ चुका है.
Published at : 15 Mar 2026 10:08 AM (IST)
Tags :
Pavitra Punia Jaskomal Singh

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