सोशल मीडिया के दौर में हर दिन कोई ना कोई ऐसा वीडियो सामने आता है, जो लोगों को चौंका देता है. खासकर जब बात इलाज या बीमारी से जुड़ी हो तो लोग और ज्यादा सतर्क हो जाते हैं. इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों के बीच डर और हैरानी पैदा कर दी है. दरअसल वायरल हो रहे इस वीडियो में एक शख्स बिना किसी मेडिकल सुविधा या एनेस्थीसिया के प्लास की मदद से एक महिला का दांत निकालता नजर आ रहा है. इस भयंकर नजारे को देखकर कई यूजर्स कह रहे हैं कि डेंटिस्ट समाज में भी अब तो डर का माहौल हो गया है.



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बिना एनेस्थीसिया दिए प्लास से निकाल दिया दांत



यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर drshuklaklinic नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. इस वीडियो में एक महिला बैठे हुए दिखाई देती है और उसके सामने एक आदमी बैठा है, जिसके हाथ में प्लास है. वह उस महिला का दांत निकालने की कोशिश कर रहा है. वीडियो देखने पर आदमी कोई प्रोफेशनल डेंटिस्ट जैसा नहीं लगता है. वीडियो की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि महिला को किसी भी तरह का एनेस्थीसिया नहीं दिया गया है. जैसे ही आदमी दांत पड़कर जोर लगाता है, महिला के चेहरे पर दर्द साफ दिखाई देता है. वीडियो का यह हिस्सा लोगों को सबसे ज्यादा झकझोर कर रहा है, क्योंकि आमतौर पर दांत निकालने से पहले डॉक्टर मरीज को सुन्न करने की दवा देता है, ताकि दर्द महसूस नहीं हो. वीडियो को शेयर करने वाले ने वीडियो पर लिखा पूरे डेंटिस्ट समाज में इस वीडियो को देखकर डर का माहौल है और डेंटिस्ट कौन होता है, एनेस्थीसिया क्या है बिना इन चीजों के ही महिला का दांत निकाल दिया.





यूजर्स रिएक्शंस की आई बाढ़



वीडियो वायरल होते ही कमेंट सेक्शन में लोगों के रिएक्शन की बाढ़ आ गयी. कुछ लोग हैरान है तो कुछ ने मजाक के अंदाज में रिएक्शन दिए. एक यूजर ने लिखा मुझे तो वीडियो देखते ही दर्द महसूस होने लगा. वहीं दूसरे ने कहा जब इलेक्ट्रीशियन डेंटिस्ट बन जाए. एक दूसरे यूजर ने लिखा डॉक्टर को छोड़ो आंटी जी की हिम्मत देखो. वहीं किसी ने लिखा यह तो बाएं हाथ का काम है. एक यूजर मजाक उड़ाते हुए लिखा मैंने तो एक मुक्के में दांत निकाल दिया था, यह तो फिर भी प्लास से निकाल रहा है. इसके अलावा एक यूजर ने कमेंट किया ऐसे डॉक्टर हर गांव में मिल जाएंगे. वहीं एक और यूजर कमेंट करता है यह सब घर पर प्रैक्टिस होती है इसलिए ताकि असली डेंटिस्ट को पैसे ना देना पड़े. वहीं एक यूजर कमेंट करता है यह तो दुनिया का बेस्ट डेंटिस्ट है. वहीं एक और यूजर ने कमेंट किया जंग जीतते ही हथियार डाल दिए.

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