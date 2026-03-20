'धुरंधर 2' और 'उस्ताद भगत सिंह' फिल्म 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई हैं. दोनों ही फिल्मों को लेकर फैंस का क्रेज तगड़ा देखा रहा है. एक फिल्म आदित्य धर की सबसे ज्यादा कलेक्शन और पसंद की गई फिल्म 'धुरंधर' का सीक्वल है. तो वहीं दूसरी फिल्म तेलुगू भाषा के सुपरस्टार पवन कल्याण की फिल्म हैं. दोनों का ही फैन बेस अलग है, ऐसे में आइये जानते हैं दो दिनों में बॉक्स ऑफिस पर कौन सी फिल्म किस पर भारी पड़ी है.

'धुरंधर 2' का दूसरे दिन का कलेक्शन

रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर 2' कई भाषाओं में रिलीज हुई है. इस फिल्म को लेकर फैंस का एक अलग ही क्रेज था. जिसे देखते हुए रिलीज की तारीख से महज एक दिन पहले ही फिल्म के पेड़ प्रिव्यूज रखे गए. जिसमें फिल्म ने 43 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. जिसके बाद रिलीज के पहले ही दिन सैकनिल्क के मुताबिक फिल्म ने 102.55 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. तो वहीं रिलीज के दूसरे दिन फिल्म ने रात 8 बजे तक 72.69 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. जिसे मिलाकर दो दिनों में अब तक कुल कलेक्शन 218.24 करोड़ रुपये हो गया है.

'उस्ताद भगत सिंह' का दूसरे दिन का कलेक्शन

पवन कल्याण की फिल्म 'उस्ताद भगत सिंह' ने रिलीज के पहले दिन सैकनिल्क के मुताबिक 34.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. इस फिल्म ने रिलीज के दूसरे दिन रात 8 बजे तक 8.19 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. दोनों दिनों का अब तक का कलेक्शन मिलाकर कुल 42.94 करोड़ रुपये हो गया है.

तेलुगू भाषा में पवन कल्याण ने रणवीर सिंह को पछाड़ा

पवन कल्याण तेलुगू भाषा के सुपरस्टार हैं, ऐसे में एक्टर की फैन फॉलोइंग भी यहां तगड़ी है. इसी के चलते उन्होंने इस भाषा में रणवीर सिंह की फिल्म का पछाड़ दिया है. तेलुगू भाषा में दूसरे दिन सैकनिल्क के मुताबिक पवन कल्याण की फिल्म 'उस्ताद भगत सिंह' ने 8.19 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. तो वहीं रणवीर सिंह की फिल्म ने तेलुगू भाषा में महज 1.21 करोड़ रुपये का ही कलेक्शन किया है. हालांकि तेलुगू भाषा में फिल्म के कुछ शोज कैंसिल और कुछ डिले भी हुए इसका असर रणवीर सिंह की इस फिल्म को पड़ा है.

बता दें कि रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर 2' एक स्पाय थ्रिलर एक्शन फिल्म है. तो वहीं पवन कल्याण की 'उस्ताद भगत सिंह' एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है. दोनों ही फिल्मों का जोनर अलग होने के कारण ऑडियंस भी इसके लिए बंटी हुई है. इसके अलावा 'धुरंधर द रिवेंज' कई भाषाओं में रिलीज हुई है. जबकि पवन कल्याण की फिल्म केवल तेलुगू भाषा में ही रिलीज हुई है.