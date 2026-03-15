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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनEid 2026: ईद के लिए ढूंढ रही हैं खास आउटफिट? एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ के सूट लुक्स देंगे इंस्पिरेशन

Eid 2026: ईद के लिए ढूंढ रही हैं खास आउटफिट? एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ के सूट लुक्स देंगे इंस्पिरेशन

Deepika Kakkad Suit Looks: अगर आप ईद के लिए कुछ यूनिक आउटफिट ट्राई करने का सोच रही है, तो एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ के ट्रेडिशनल लुक आपके लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन हो सकते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 15 Mar 2026 02:44 PM (IST)
Deepika Kakkad Suit Looks: अगर आप ईद के लिए कुछ यूनिक आउटफिट ट्राई करने का सोच रही है, तो एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ के ट्रेडिशनल लुक आपके लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन हो सकते हैं.

टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ ज्यादातर ट्रेडिशनल लुक में नजर आती हैं. उनके पास सूट के शानदार कलेक्शंस है. ऐसे अगर आप ईद के लिए कुछ हटके ट्राई करना चाहती हैं तो ये लुक्स से टिप्स ले सकते हैं.

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ईद के लिए एक्ट्रेस का ये लुक एकदम परफेक्ट चॉइस होगा. उन्होंने ब्लू कलर का सूट पहना है, साथ ही हैवी इयरिंग्स पेयर किए हैं. सिंपल और सोबर ये लुक आप आसानी से कैरी कर सकती हैं.
ईद के लिए एक्ट्रेस का ये लुक एकदम परफेक्ट चॉइस होगा. उन्होंने ब्लू कलर का सूट पहना है, साथ ही हैवी इयरिंग्स पेयर किए हैं. सिंपल और सोबर ये लुक आप आसानी से कैरी कर सकती हैं.
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एक्ट्रेस के ये लुक भी काफी खूबसूरत लग रहा है. उन्होंने वाइन कलर का हैवी अनारकली सूट पहना है, जिसमें वो काफी ब्यूटीफुल दिख रही है. इस लुक को आप सिल्वर एक्सेसरीज के साथ ट्राई कर सकती हैं.
एक्ट्रेस के ये लुक भी काफी खूबसूरत लग रहा है. उन्होंने वाइन कलर का हैवी अनारकली सूट पहना है, जिसमें वो काफी ब्यूटीफुल दिख रही है. इस लुक को आप सिल्वर एक्सेसरीज के साथ ट्राई कर सकती हैं.
Published at : 15 Mar 2026 02:44 PM (IST)
Tags :
Dipika Kakar Eid 2026

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