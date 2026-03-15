एक्ट्रेस के ये लुक भी काफी खूबसूरत लग रहा है. उन्होंने वाइन कलर का हैवी अनारकली सूट पहना है, जिसमें वो काफी ब्यूटीफुल दिख रही है. इस लुक को आप सिल्वर एक्सेसरीज के साथ ट्राई कर सकती हैं.