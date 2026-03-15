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Eid 2026: ईद के लिए ढूंढ रही हैं खास आउटफिट? एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ के सूट लुक्स देंगे इंस्पिरेशन
Deepika Kakkad Suit Looks: अगर आप ईद के लिए कुछ यूनिक आउटफिट ट्राई करने का सोच रही है, तो एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ के ट्रेडिशनल लुक आपके लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन हो सकते हैं.
टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ ज्यादातर ट्रेडिशनल लुक में नजर आती हैं. उनके पास सूट के शानदार कलेक्शंस है. ऐसे अगर आप ईद के लिए कुछ हटके ट्राई करना चाहती हैं तो ये लुक्स से टिप्स ले सकते हैं.
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Published at : 15 Mar 2026 02:44 PM (IST)
Tags :Dipika Kakar Eid 2026
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प्रेम कुमारJournalist
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