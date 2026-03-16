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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनबर्थडे पर दिखा फरहाना भट्ट का कातिलाना अंदाज, दुश्मनी भूल गौरव खन्ना पत्नी आकांक्षा संग हुए सेलिब्रेशन में शामिल

बर्थडे पर दिखा फरहाना भट्ट का कातिलाना अंदाज, दुश्मनी भूल गौरव खन्ना पत्नी आकांक्षा संग हुए सेलिब्रेशन में शामिल

बिग बॉस 19 फेम फरहाना भट्ट ने हाल ही में अपना 29वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया है. इस खास मौके की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, जिसमें कई सेलेब्स भी नजर आ रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 16 Mar 2026 05:17 PM (IST)
बिग बॉस 19 फेम फरहाना भट्ट ने हाल ही में अपना 29वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया है. इस खास मौके की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, जिसमें कई सेलेब्स भी नजर आ रहे हैं.

फरहाना भट्ट अपने बर्थडे के मौके पर बेहद ही स्टाइलिश और ग्लैमरस नजर आईं.सोशल मीडिया पर उनका बर्थडे लुक खूब वायरल हो रहा है और फैंस जमकर तारीफ कर रहे हैं.

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फरहाना भट्ट ने इस खास मौके पर बहुत ही एलिगेंट आउटफिट पहन रखा था. सॉफ्ट मेकअप, स्टाइलिश हेयर और कॉन्फिडेंट पोज ने उनके लुक को और अट्रैक्टिव बनाया.
फरहाना भट्ट ने इस खास मौके पर बहुत ही एलिगेंट आउटफिट पहन रखा था. सॉफ्ट मेकअप, स्टाइलिश हेयर और कॉन्फिडेंट पोज ने उनके लुक को और अट्रैक्टिव बनाया.
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फरहाना भट्ट अपने बर्थडे के मौके पर अपनी मां और केक के संग जमकर पोज देती दिखीं. उनकी मां भी इस दौरान काफी खुश नजर आईं.
फरहाना भट्ट अपने बर्थडे के मौके पर अपनी मां और केक के संग जमकर पोज देती दिखीं. उनकी मां भी इस दौरान काफी खुश नजर आईं.
Published at : 16 Mar 2026 05:17 PM (IST)
Tags :
Gaurav Khanna Farrhana Bhatt

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