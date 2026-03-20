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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाWeather Update: एक ही हफ्ते में जनवरी की ठंड और मई की गर्मी कैसे आ गई? उत्तर भारत में मौसम ने सबको चौंकाया!

Weather Update: एक ही हफ्ते में जनवरी की ठंड और मई की गर्मी कैसे आ गई? उत्तर भारत में मौसम ने सबको चौंकाया!

Weather Update in India: मौसम विभाग ने संकेत दिया है कि 22 मार्च के आसपास एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, जिससे मौसम का यह उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है. इसका बड़ा असर किसानों पर पड़ सकता है.

By : वरुण भसीन | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 20 Mar 2026 11:23 PM (IST)
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मार्च के महीने में उत्तर भारत का मौसम अचानक पलट गया है. कुछ दिन पहले तक जहां तापमान 37 डिग्री के करीब पहुंच गया था और मई जैसी गर्मी महसूस हो रही थी तो अब तेज बारिश, ठंडी हवाओं और आंधी ने हालात पूरी तरह बदल दिए हैं. दिल्ली-NCR समेत कई इलाकों में पारा 7 डिग्री तक गिर गया, जो इस समय के हिसाब से असामान्य है. पिछले तीन साल में मार्च में ऐसा बदलाव देखने को नहीं मिला था.

इस अचानक बदलाव के पीछे एक दुर्लभ मौसमी सिस्टम जिम्मेदार है. मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, अफगानिस्तान से पाकिस्तान होते हुए भारत तक आसमान में करीब 1,000 किलोमीटर लंबी बादलों की एक सीधी पट्टी बनी है. इसे मौसम विज्ञान में ‘लीनियर ट्रफ’ कहा जाता है. यह दरअसल एक पश्चिमी विक्षोभ है, लेकिन इस बार इसका आकार सामान्य से अलग है. आमतौर पर पश्चिमी विक्षोभ घुमावदार होते हैं, जबकि इस बार यह सीधी रेखा की तरह बना है. इससे इसकी तीव्रता और असर दोनों बढ़ गए हैं.

दिसंबर से फरवरी के बीच सक्रिय रहता है पश्चिमी विक्षोभ

पश्चिमी विक्षोभ आमतौर पर सर्दियों यानी दिसंबर से फरवरी के बीच सक्रिय रहते हैं. ये भूमध्य सागर क्षेत्र में बनते हैं और जेट स्ट्रीम के जरिए ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान होते हुए भारत तक पहुंचते हैं. मार्च आते-आते जेट स्ट्रीम कमजोर पड़ जाती है और उत्तर की ओर खिसक जाती है इसलिए इस समय इतना सक्रिय सिस्टम आना दुर्लभ माना जाता है. यही वजह है कि इस बार मौसम में इतना तेज बदलाव देखने को मिला.

यह असामान्य नहीं, पर इस संरचना सामान्य से भिन्नः महेश पलावत

मौसम वैज्ञानिक महेश पलावत ने बताया कि यह घटना पूरी तरह नई या अलग नहीं है, लेकिन इसका असर ज्यादा महसूस हो रहा है. उन्होंने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ मार्च में भी आते हैं यह कोई असामान्य बात नहीं है, लेकिन इस बार इसकी संरचना और नमी की मात्रा ज्यादा है जिसकी वजह से इसका प्रभाव ज्यादा व्यापक और तीव्र दिख रहा है. उन्होंने आगे कहा, ‘तापमान में अचानक गिरावट, तेज आंधी और ओलावृष्टि जैसे असर इसलिए दिख रहे हैं, क्योंकि सिस्टम मजबूत है और इसमें कई स्रोतों से नमी मिल रही है.’

इसका असर साफ तौर पर देखा गया है. तापमान में तीन से सात डिग्री तक गिरावट आई है. कई इलाकों में ओलावृष्टि हुई है,  पहाड़ों पर ताजा बर्फबारी दर्ज की गई है और मैदानी क्षेत्रों में 40 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली हैं.

IMD ने जारी किया अलर्ट

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने उत्तर-पश्चिम भारत के लिए बारिश, आंधी और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है. इस दौरान दिन का तापमान 18 से 24 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है, जो मार्च के अंत में आमतौर पर देखने को नहीं मिलता.

22 मार्च के आसपास सक्रिय हो सकता है पश्चिमी विक्षोभ

मौसम विभाग ने यह भी संकेत दिया है कि 22 मार्च के आसपास एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, जिससे मौसम का यह उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है. इस बदलाव का सबसे बड़ा असर किसानों पर पड़ सकता है. इस समय गेहूं और सरसों की फसल खेतों में तैयार खड़ी होती है और ओलावृष्टि और तेज हवाएं उसे नुकसान पहुंचा सकती हैं. पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

विशेषज्ञों का मानना है कि एक ही हफ्ते में मई जैसी गर्मी और फिर जनवरी जैसी ठंड का अनुभव होना इस बात का संकेत है कि मौसम तेजी से बदल रहा है. ऐसी चरम मौसमी घटनाएं अब पहले से ज्यादा बार और ज्यादा तीव्रता के साथ सामने आ रही हैं. यह सिर्फ एक असामान्य मौसम नहीं, बल्कि बदलते जलवायु पैटर्न की एक स्पष्ट झलक भी है.

यह भी पढ़ेंः भारत में प्रीमियल पेट्रोल के दाम बढ़े, रेगुलर फ्यूल में बदलाव नहीं, जानें दिल्ली, मुंबई से UP-बिहार तक कितनी कीमतें

About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
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Published at : 20 Mar 2026 11:23 PM (IST)
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