एमएस धोनी पूरी तरह फिट नहीं? 'थाला' की ये हालत देख भावुक हुए फैंस, वीडियो हुआ वायरल

MS Dhoni Fitness: क्या चेन्नई सुपर किंग्स पर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है? तेज गेंदबाज नाथन एलिस टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं, वहीं ऑलराउंडर मैथ्यू शॉर्ट के शुरुआती मैच मिस करने की खबर ने CSK को डबल झटका दिया है. इसी बीच एमएस धोनी की फिटनेस सवालों के घेरे में आ गई है, क्योंकि उन्हें लंगड़ा कर चलते देखा गया है.

IPL के पिछले सीजनों में भी देखा गया है कि एमएस धोनी को फिटनेस संबंधी समस्याएं कोई नई बात नहीं हैं. धोनी हाल ही में चेपॉक स्टेडियम में अभ्यास कर रहे थे, लेकिन जब वो मैदान से बाहर जा रहे थे तो ऐसा नहीं था कि वो पूरी तरह चल पाने में असमर्थ थे, लेकिन उनकी चाल सामान्य से अलग रही. बस इसी से लोगों ने सोशल मीडिया पर धोनी की फिटनेस को लेकर चिंताएं व्यक्त करनी शुरू कर दी.

एमएस धोनी का पिछले कुछ सालों में प्रदर्शन भी बहुत धमाकेदार नहीं रहा है. वो खासतौर पर पिछले 2 साल में टीम के मेंटॉर की भूमिका में ज्यादा नजर आए हैं. ज्यादातर 7 या उससे निचले क्रम पर बैटिंग करने आए हैं. IPL 2024 में उन्होंने 14 मैचों में सिर्फ 161 रन बनाए, वहीं उससे अगले सीजन में 14 मैच खेलकर 196 रन बना सके.

भारत के पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान और रॉबिन उथप्पा कह चुके हैं कि शायद यह धोनी का आखिरी सीजन हो. कप्तानी की जिम्मेदारी ऋतुराज गायकवाड़ के कंधों पर आ चुकी है. टीम को ऐसे विकेटकीपर की तलाश थी जो धोनी की जगह ले सके. संजू सैमसन के आने से चेन्नई सुपर किंग्स की वह समस्या भी हल होती दिख रही है.

Look at MS Dhoni, he can barely walk properly these days. 🥺



Yet every IPL season, he still pushes himself, trains his body hard, and gives everything he’s got — just for the fans, just to bring them happiness. 🛐



We love you MS Dhoni 🥹💛 pic.twitter.com/GAAUZtBHfb — Rahul (blue tick) (@merii_mrziii) March 20, 2026