जसवीर कौर को अब इस पूरे मुद्दे पर सफाई देनी पड़ गई है. बता दें पॉडकास्ट में एक्ट्रेस ने कहा था कि काम बहुत ज्यादा होता था, लेकिन उनकी टीम कभी-कभी छुट्टी दे दिया करती थी. लेकिन, एक दिन सबकुछ बदल गया. उन्हें ऑफिस में अचानक से बताया गया कि अब शो को छोड़ना पड़ेगा.