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'मेरे साथ काला जादू हुआ था..' CID से जबरदस्ती निकाले जाने के बयान पर अब जसवीर कौर ने आखिर क्यों दी सफाई
अनुपमा में देविका की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली जसवीर कौर किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. लेकिन, इन दिनों अपने लेटेस्ट पॉडकास्ट की वजह से विवादों में घिरी नजर आ रही हैं.
जसवीर कौर ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में कहा था कि उन्होंने सीआईडी में लगातार दो साल तक काम किया था. लेकिन उन्हें अचानक शो से निकाल दिया गया. उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया है.
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'काला जादू हुआ था..' CID से जबरदस्ती निकाले जाने के बयान पर अब जसवीर कौर ने आखिर क्यों दी सफाई
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प्रेम कुमारJournalist
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