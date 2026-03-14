हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजन'मेरे साथ काला जादू हुआ था..' CID से जबरदस्ती निकाले जाने के बयान पर अब जसवीर कौर ने आखिर क्यों दी सफाई

'मेरे साथ काला जादू हुआ था..' CID से जबरदस्ती निकाले जाने के बयान पर अब जसवीर कौर ने आखिर क्यों दी सफाई

अनुपमा में देविका की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली जसवीर कौर किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. लेकिन, इन दिनों अपने लेटेस्ट पॉडकास्ट की वजह से विवादों में घिरी नजर आ रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 14 Mar 2026 05:40 PM (IST)
अनुपमा में देविका की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली जसवीर कौर किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. लेकिन, इन दिनों अपने लेटेस्ट पॉडकास्ट की वजह से विवादों में घिरी नजर आ रही हैं.

जसवीर कौर ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में कहा था कि उन्होंने सीआईडी में लगातार दो साल तक काम किया था. लेकिन उन्हें अचानक शो से निकाल दिया गया. उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया है.

1/7
जसवीर कौर को अब इस पूरे मुद्दे पर सफाई देनी पड़ गई है. बता दें पॉडकास्ट में एक्ट्रेस ने कहा था कि काम बहुत ज्यादा होता था, लेकिन उनकी टीम कभी-कभी छुट्टी दे दिया करती थी. लेकिन, एक दिन सबकुछ बदल गया. उन्हें ऑफिस में अचानक से बताया गया कि अब शो को छोड़ना पड़ेगा.
जसवीर कौर को अब इस पूरे मुद्दे पर सफाई देनी पड़ गई है. बता दें पॉडकास्ट में एक्ट्रेस ने कहा था कि काम बहुत ज्यादा होता था, लेकिन उनकी टीम कभी-कभी छुट्टी दे दिया करती थी. लेकिन, एक दिन सबकुछ बदल गया. उन्हें ऑफिस में अचानक से बताया गया कि अब शो को छोड़ना पड़ेगा.
2/7
जसवीर ने पॉडकास्ट में ये भी कहा कि ये उनके करियर का सबसे मुश्किल दौर था. कई सालों तक उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा था. 7 साल तक उन्होंने सिर्फ सर्वाइवल ही किया.
जसवीर ने पॉडकास्ट में ये भी कहा कि ये उनके करियर का सबसे मुश्किल दौर था. कई सालों तक उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा था. 7 साल तक उन्होंने सिर्फ सर्वाइवल ही किया.
Published at : 14 Mar 2026 05:40 PM (IST)
Tags :
CID Anupama CID 

टेलीविजन फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
'आपके जैसा सिर्फ एक ही है', आमिर खान के बर्थडे पर सायरा बानो ने किया इमोशनल पोस्ट
'आपके जैसा सिर्फ एक ही है', आमिर खान के बर्थडे पर सायरा बानो ने किया इमोशनल पोस्ट
मनोरंजन
हंसिका मोटवानी के तलाक के बाद एक्स भाभी ने कसा तंज, लिखा- 'सब समय का खेल है'
हंसिका मोटवानी के तलाक के बाद एक्स भाभी ने कसा तंज, लिखा- 'सब समय का खेल है'
मनोरंजन
'मुझे ट्रॉमा हो गया था', जब अक्षय खन्ना के साथ काम करना पड़ गया था फराह खान को भारी
'मुझे ट्रॉमा हो गया था', जब अक्षय खन्ना के साथ काम करना पड़ गया था फराह खान को भारी
मनोरंजन
Dhurandhar 2 Box Office: 'धुरंधर 2' दुनियाभर में रच सकती है इतिहास, ओपनिंग डे पर बना सकती है बॉलीवुड का ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड!
'धुरंधर 2' दुनियाभर में रच सकती है इतिहास, ओपनिंग डे पर बना सकती है बॉलीवुड का ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड!
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Shah Rukh Khan की King और उनके साथ काम पर Saurabh Shukla का अनुभव
Vasudha: 😕Vasudha की शादी की खबर सुनकर सासू माँ की बिगड़ी तबीयत, घर में मचा कोहराम!
Unique Fashion से लेकर Bigg Boss तक: Shalini Passi ने Shah Rukh Khan की Film King समेत कई राज खोले
सौरभ शुक्ला ने खोले कई राज शाहरुख खान, किंग और जॉली एलएलबी के पीछे की कहानियां
Sansani: एक हीरोइन और 'एक विलेन' की लव स्टोरी ! | Monalisa | Furman | Wedding

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रेम कुमार
प्रेम कुमारJournalist
वो एक गलती जिसने अमेरिका और इजराइल से न सिर्फ 'जीत' छीन ली, बल्कि दानव बना दिया
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Rahul Gandhi Martial Arts: नॉर्थ ईस्ट के छात्रों को राहुल गांधी ने सिखाया मार्शल आर्ट, दिल्ली में हुआ खास सत्र का आयोजन, जानें क्यों लिया ये फैसला
नॉर्थ ईस्ट के छात्रों को राहुल गांधी ने सिखाया मार्शल आर्ट, दिल्ली में हुआ खास सत्र का आयोजन, जानें क्यों लिया ये फैसला
राजस्थान
जोधपुर जेल से 170 दिन बाद सोनम वांगचुक रिहा, सरकार ने NSA भी हटाया
जोधपुर जेल से 170 दिन बाद सोनम वांगचुक रिहा, सरकार ने NSA भी हटाया
बॉलीवुड
हंसिका मोटवानी के तलाक के बाद एक्स भाभी ने कसा तंज, लिखा- 'सब समय का खेल है'
हंसिका मोटवानी के तलाक के बाद एक्स भाभी ने कसा तंज, लिखा- 'सब समय का खेल है'
आईपीएल 2026
पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल बेइज्जती, फेमस क्रिकेटर ने IPL के लिए PSL छोड़ा, बुरी तरह बौखलाया PCB
पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल बेइज्जती, फेमस क्रिकेटर ने IPL के लिए PSL छोड़ा, बुरी तरह बौखलाया PCB
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बदायूं मस्जिद में की जा रही नमाज में हस्तक्षेप न करें', इलाहाबाद HC का यूपी के अधिकारियों को निर्देश
'बदायूं मस्जिद में की जा रही नमाज में हस्तक्षेप न करें', इलाहाबाद HC का यूपी के अधिकारियों को निर्देश
विश्व
ईरान-इजरायल जंग के बीच किम जोंग ने भी कर दिया धमाका! उत्तर कोरिया ने दागी मिसाइल, पड़ोसी देशों में हड़कंप
ईरान-इजरायल जंग के बीच किम जोंग ने भी कर दिया धमाका! उत्तर कोरिया ने दागी मिसाइल, पड़ोसी देशों में हड़कंप
यूटिलिटी
खाना बनाते वक्त जरूर फॉलो करें ये टिप्स, 45 से 60 दिन चलेगा आपका LPG सिलेंडर
खाना बनाते वक्त जरूर फॉलो करें ये टिप्स, 45 से 60 दिन चलेगा आपका LPG सिलेंडर
Results
बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट 2026 जल्द होगा जारी, लाखों छात्रों की नजरें नतीजों पर टिकीं
बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट 2026 जल्द होगा जारी, लाखों छात्रों की नजरें नतीजों पर टिकीं
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget