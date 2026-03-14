कभी शोबिज में थीं मशहूर, आज एक्टिंग छोड़ अलग जिंदगी जी रही हैं टीवी की ये एक्ट्रेसेस

सना खान कभी टीवी, फिल्मों और रियलिटी शो की जानी-मानी एक्ट्रेस रही हैं. लेकिन कुछ साल पहले उन्होंने अचानक ग्लैमर इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला कर लिया. सना ने बताया था कि वह अब धार्मिक रास्ते पर चलना चाहती हैं. अनस सैयद से निकाह के बाद वह अपनी फैमिली लाइफ पर ध्यान दे रही हैं.