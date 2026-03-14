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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनकभी शोबिज में थीं मशहूर, आज एक्टिंग छोड़ अलग जिंदगी जी रही हैं टीवी की ये एक्ट्रेसेस

कभी शोबिज में थीं मशहूर, आज एक्टिंग छोड़ अलग जिंदगी जी रही हैं टीवी की ये एक्ट्रेसेस

Tv Actress: टीवी इंडस्ट्री में कई ऐसी एक्ट्रेसेस हैं, जिन्होंने पॉपुलैरिटी हासिल करने के बाद एक्टिंग से दूरी बना ली. इस लिस्ट में कई बड़ी एक्ट्रेस के नाम शामिल हैं. आइए देखते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 14 Mar 2026 04:09 PM (IST)
Tv Actress: टीवी इंडस्ट्री में कई ऐसी एक्ट्रेसेस हैं, जिन्होंने पॉपुलैरिटी हासिल करने के बाद एक्टिंग से दूरी बना ली. इस लिस्ट में कई बड़ी एक्ट्रेस के नाम शामिल हैं. आइए देखते हैं.

टीवी की दुनिया में कभी अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीतने वाली कई एक्ट्रेसेस आज कैमरे और लाइमलाइट से दूर हैं. इनमें से कुछ ने अपने करियर के सबसे अच्छे दौर में ही इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला कर लिया. किसी ने आध्यात्म और धर्म की राह चुन ली, तो किसी ने बिजनेस या परिवार को अपनी प्रायोरिटी बना लिया. अब ये एक्ट्रेसेस पहले की तरह टीवी पर नजर नहीं आतीं और अलग तरह की जिंदगी जी रही हैं.

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सना खान कभी टीवी, फिल्मों और रियलिटी शो की जानी-मानी एक्ट्रेस रही हैं. लेकिन कुछ साल पहले उन्होंने अचानक ग्लैमर इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला कर लिया. सना ने बताया था कि वह अब धार्मिक रास्ते पर चलना चाहती हैं. अनस सैयद से निकाह के बाद वह अपनी फैमिली लाइफ पर ध्यान दे रही हैं.
सना खान कभी टीवी, फिल्मों और रियलिटी शो की जानी-मानी एक्ट्रेस रही हैं. लेकिन कुछ साल पहले उन्होंने अचानक ग्लैमर इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला कर लिया. सना ने बताया था कि वह अब धार्मिक रास्ते पर चलना चाहती हैं. अनस सैयद से निकाह के बाद वह अपनी फैमिली लाइफ पर ध्यान दे रही हैं.
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दिशा वकानी को टीवी शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में दयाबेन के किरदार से घर-घर में पहचान मिली.
दिशा वकानी को टीवी शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में दयाबेन के किरदार से घर-घर में पहचान मिली.
Published at : 14 Mar 2026 04:09 PM (IST)
Tags :
Sana Khan Disha Vakani Mohena Singh

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