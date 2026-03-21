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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसास और ननद के साथ ऋषभ रिखिराम का लाइव शो देखने पहुंचीं दीपिका पादुकोण, लोगों ने बांधे तारीफों के पुल

सास और ननद के साथ ऋषभ रिखिराम का लाइव शो देखने पहुंचीं दीपिका पादुकोण, लोगों ने बांधे तारीफों के पुल

Deepika Padukone: बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने हाल ही में सितार वादक ऋषण रिखिराम का लाइव कॉन्सर्ट अटेंड किया. इसमें उनके साथ सास अंजु भवनानी और ननद रितिका भवनानी भी साथ नजर आईं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 21 Mar 2026 03:45 AM (IST)
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रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' की सक्सेस के बीच उनकी पत्नी दीपिका पादुकोण परिवार के साथ सितार वादक ऋषभ रिखिराम के लाइव शो में शामिल हुईं. इस दौरान एक्ट्रेस बहुत प्यारी लग रही थीं. उनके लुक के साथ ही उनके बर्ताव को देख लोगों ने उनकी जमकर तारीफ की है. एक्ट्रेस के इस ईवेंट से कई वीडियोज भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं.

लाइव सितार शो में दीपिका पादुकोण
दरअसल हाल ही में मुंबई में ऋषभ रिखिराम का लाइव शो हुआ. ये शो सितार फॉर मेंटल हेल्थ नामकर कॉज के लिए था, जिसमें दीपिका पादुकोण भी शामिल होने पहुंचीं. दीपिका ने इस दौरान गोल्डन और मेहरून कलर का सूट पहना था. स्लीक बन और लॉन्ग ईयरिंग्स के साथ एक्ट्रेस बेहद खूबसूरत लग रही थीं.

सास और ननद के साथ ऋषभ रिखिराम का लाइव शो देखने पहुंचीं दीपिका पादुकोण, लोगों ने बांधे तारीफों के पुल

सास- ननद के साथ दीपिका
इस दौरान एक्ट्रेस अकेले नहीं थीं बल्कि उनकी सास अंजु भवनानी और ननद रितिका भवनानी भी उनके साथ थीं. इन तीनों के शो के दौरान के फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. जिसे लेकर दीपिका की लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर यूजर्स दीपिका ग्रसफुल अंदाज और उनकी अपने ससुराल पक्ष में बॉन्डिंग को लेकर भी लोग तारीफ कर रहे हैं.

 
 
 
 
 
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शो में पहुंचे सितारे
मुंबई में आयोजित हुए इस शो में ना केवल दीपिका और उनका परिवार शामिल हुआ बल्कि बी- टाउन से कई सेलेब्स भी शामिल होने पहुंचे थे. यहां पर तारा सुतारिया, गौरी खान, भावना पांडे. महीप कपूर, सयानी गुप्ता, मृणाल ठाकुर, सारा अली खान जैसे तमाम सेलेब्स शामिल होने पहुंचे थे. ये सभी यहां एक कॉज के चलते शामिल हुए.

बता दें कि दीपिका पादुकोण खुद ही मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को लेकर बात करती हैं. वो इस सब्जेक्ट पर खुलकर अपने विचार रखती हैं और साथ ही लोगों को इसके प्रति अवेयर भी करती हैं. ऐसे में उनका ये शो अटेंड करना कोई सरप्राइजिंग नहीं था.

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Published at : 21 Mar 2026 03:45 AM (IST)
Tags :
Deepika Padukone Deepika Padukone' Ranveer SIngh
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