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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनशादी के बाद पहली ईद मनाएंगी हिना खान, लगवाई पति रॉकी के नाम की मेंहदी, फोटोज शेयर कर दिखाई झलक

शादी के बाद पहली ईद मनाएंगी हिना खान, लगवाई पति रॉकी के नाम की मेंहदी, फोटोज शेयर कर दिखाई झलक

Hina Khan Eid Preperation: एक्ट्रेस हिना खान ने ईद की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसकी झलक उन्होंने एक पोस्ट शेयर कर दिखाई है. एक्ट्रेस ने हाथों में मेहंदी लगवाई है जिसपर पति का नाम भी लिखा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 20 Mar 2026 07:31 PM (IST)
Hina Khan Eid Preperation: एक्ट्रेस हिना खान ने ईद की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसकी झलक उन्होंने एक पोस्ट शेयर कर दिखाई है. एक्ट्रेस ने हाथों में मेहंदी लगवाई है जिसपर पति का नाम भी लिखा है.

टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस हिना खान इस बार शादी के बाद पहली ईद मनाने जा रही हैं, जिसे लेकर वो काफी एक्साइटेड नजर आ रही हैं. इस खास मौके से पहले उन्होंने अपने हाथों में पति के नाम की मेहंदी लगवाई है, जिसकी झलक उन्होंने फैंस के साथ शेयर की है.

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हिना खान ने इस बार अपनी ईद की तैयारियां काफी खास अंदाज में शुरू कर दी हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी तैयारियों की झलक फैंस के साथ शेयर की, जिसमें उनका फेस्टिव लुक, आउटफिट और खूबसूरत मेहंदी डिजाइन देखने को मिला.
हिना खान ने इस बार अपनी ईद की तैयारियां काफी खास अंदाज में शुरू कर दी हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी तैयारियों की झलक फैंस के साथ शेयर की, जिसमें उनका फेस्टिव लुक, आउटफिट और खूबसूरत मेहंदी डिजाइन देखने को मिला.
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इन तस्वीरों में हिना ने ट्रेडिशनल कपड़े और ज्वेलरी के साथ अपना लुक तैयार किया है, जिसमें वो काफी ब्यूटीफुल दिख रही हैं.
इन तस्वीरों में हिना ने ट्रेडिशनल कपड़े और ज्वेलरी के साथ अपना लुक तैयार किया है, जिसमें वो काफी ब्यूटीफुल दिख रही हैं.
Published at : 20 Mar 2026 07:29 PM (IST)
Tags :
Rocky Jaiswal Hina Khan Eid 2026

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