एक्सप्लोरर
शादी के बाद पहली ईद मनाएंगी हिना खान, लगवाई पति रॉकी के नाम की मेंहदी, फोटोज शेयर कर दिखाई झलक
Hina Khan Eid Preperation: एक्ट्रेस हिना खान ने ईद की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसकी झलक उन्होंने एक पोस्ट शेयर कर दिखाई है. एक्ट्रेस ने हाथों में मेहंदी लगवाई है जिसपर पति का नाम भी लिखा है.
टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस हिना खान इस बार शादी के बाद पहली ईद मनाने जा रही हैं, जिसे लेकर वो काफी एक्साइटेड नजर आ रही हैं. इस खास मौके से पहले उन्होंने अपने हाथों में पति के नाम की मेहंदी लगवाई है, जिसकी झलक उन्होंने फैंस के साथ शेयर की है.
1/7
2/7
Published at : 20 Mar 2026 07:29 PM (IST)
Tags :Rocky Jaiswal Hina Khan Eid 2026
टेलीविजन
7 Photos
शादी के बाद पहली ईद मनाएंगी हिना खान, लगवाई पति रॉकी के नाम की मेंहदी, फोटोज शेयर कर दिखाई झलक
टेलीविजन
7 Photos
मां बनने वाली हैं दिव्यांका त्रिपाठी, फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, पति विवेक दहिया संग हुईं रोमांटिक
टेलीविजन
10 Photos
चॉल में बीता बचपन, अब 7 स्टार हॉटल से कम नहीं है मिस्टर फैजू का घर, फराह खान भी हुईं शॉक्ड
टेलीविजन
9 Photos
बर्थडे पर दिखा फरहाना भट्ट का कातिलाना अंदाज, दुश्मनी भूल गौरव भी हुए सेलिब्रेशन में शामिल
टेलीविजन
7 Photos
ईद के लिए ढूंढ रही हैं खास आउटफिट? एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ के सूट लुक्स देंगे इंस्पिरेशन
टेलीविजन
6 Photos
कौन हैं जसकोमल सिंह? जिस पर दिल हार बैठी हैं पवित्रा पुनिया, अब मिस्ट्री मैन का चेहरा आया सामने
टेलीविजन
7 Photos
'काला जादू हुआ था..' CID से जबरदस्ती निकाले जाने के बयान पर अब जसवीर कौर ने आखिर क्यों दी सफाई
टेलीविजन
7 Photos
रणबीर कपूर की रामायण में सीता बनना चाहती थी ये एक्ट्रेस, देना पड़ गया शूर्पणखा के लिए ऑडिशन
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
Live: 'धुरंधर 2' का रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन, रणवीर सिंह को पड़ा 'थप्पड़', पाकिस्तान में लीक हुई
मनोरंजन
शाम 7 बजे तक 'धुरंधर 2' का कलेक्शन 200 करोड़ के पार, दूसरे दिन भी टूटेंगे कमाई के सारे रिकॉर्ड
मनोरंजन
शाम 7 बजे तक 'उस्ताद भगत सिंह' का कलेक्शन 37 करोड़, दूसरे दिन 'धुरंधर 2' से पिछड़ जाएगी फिल्म?
मनोरंजन
'धुरंधर: द रिवेंज' की सक्सेस के बाद आया आदित्य धर का पहला रिएक्शन, इमोशनल हुईं यामी गौतम
Advertisement
टेलीविजन
7 Photos
शादी के बाद पहली ईद मनाएंगी हिना खान, लगवाई पति रॉकी के नाम की मेंहदी, फोटोज शेयर कर दिखाई झलक
टेलीविजन
7 Photos
मां बनने वाली हैं दिव्यांका त्रिपाठी, फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, पति विवेक दहिया संग हुईं रोमांटिक
प्रेम कुमारJournalist
Opinion