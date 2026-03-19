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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनमां बनने वाली हैं दिव्यांका त्रिपाठी, फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, पति विवेक दहिया संग हुईं रोमांटिक

मां बनने वाली हैं दिव्यांका त्रिपाठी, फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, पति विवेक दहिया संग हुईं रोमांटिक

एक्टर दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया शादी के 10 साल बाद पेरेंट्स बनने वाले हैं. दिव्यांका ने प्रेग्नेंसी कंफर्म कर दी है. उन्होंने बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए भी फोटोज शेयर की हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 19 Mar 2026 02:39 PM (IST)
एक्टर दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया शादी के 10 साल बाद पेरेंट्स बनने वाले हैं. दिव्यांका ने प्रेग्नेंसी कंफर्म कर दी है. उन्होंने बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए भी फोटोज शेयर की हैं.

दिव्यांका त्रिपाठी प्रेग्नेंसी फेज में हैं. वो जिंदगी के नए चैप्टर में कदम रखने जा रही हैं. उन्होंने हाल ही में अपनी प्रेग्नेंसी कंफर्म की और अब पति संग फोटोशूट भी शेयर किया.

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दिव्यांका ने इंस्टाग्राम पर मैटरनिटी फोटोशूट शेयर किया है. फोटोज के कैप्शन में उन्होंने लिखा- 10 साल बाद प्लॉट ट्विस्ट. कुछ जर्नी जल्दबाजी की नहीं होती हैं. वो साथ में तैयार होने की होती हैं. और जब आपको लगे कि आपकी स्टोरी कंप्लीट है, तो जिंदगी सबसे खूबसूरत चैप्टर एड करती है. अभी तक इसके बारे में सोच रही हूं. बिना किसी कारण स्माइल कर रही हूं. हम पेरेंट्स बनने वाले हैं.
दिव्यांका ने इंस्टाग्राम पर मैटरनिटी फोटोशूट शेयर किया है. फोटोज के कैप्शन में उन्होंने लिखा- 10 साल बाद प्लॉट ट्विस्ट. कुछ जर्नी जल्दबाजी की नहीं होती हैं. वो साथ में तैयार होने की होती हैं. और जब आपको लगे कि आपकी स्टोरी कंप्लीट है, तो जिंदगी सबसे खूबसूरत चैप्टर एड करती है. अभी तक इसके बारे में सोच रही हूं. बिना किसी कारण स्माइल कर रही हूं. हम पेरेंट्स बनने वाले हैं.
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फोटोशूट में दिव्यांका बेबी बंप फ्लॉन्ट करती दिखीं. वो पति विवेक संग रोमांटिक भी हुईं.
फोटोशूट में दिव्यांका बेबी बंप फ्लॉन्ट करती दिखीं. वो पति विवेक संग रोमांटिक भी हुईं.
Published at : 19 Mar 2026 02:39 PM (IST)
Tags :
Vivek Dahiya Divyanka Tripathi

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