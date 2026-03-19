मां बनने वाली हैं दिव्यांका त्रिपाठी, फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, पति विवेक दहिया संग हुईं रोमांटिक

दिव्यांका ने इंस्टाग्राम पर मैटरनिटी फोटोशूट शेयर किया है. फोटोज के कैप्शन में उन्होंने लिखा- 10 साल बाद प्लॉट ट्विस्ट. कुछ जर्नी जल्दबाजी की नहीं होती हैं. वो साथ में तैयार होने की होती हैं. और जब आपको लगे कि आपकी स्टोरी कंप्लीट है, तो जिंदगी सबसे खूबसूरत चैप्टर एड करती है. अभी तक इसके बारे में सोच रही हूं. बिना किसी कारण स्माइल कर रही हूं. हम पेरेंट्स बनने वाले हैं.