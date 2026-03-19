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मां बनने वाली हैं दिव्यांका त्रिपाठी, फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, पति विवेक दहिया संग हुईं रोमांटिक
एक्टर दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया शादी के 10 साल बाद पेरेंट्स बनने वाले हैं. दिव्यांका ने प्रेग्नेंसी कंफर्म कर दी है. उन्होंने बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए भी फोटोज शेयर की हैं.
दिव्यांका त्रिपाठी प्रेग्नेंसी फेज में हैं. वो जिंदगी के नए चैप्टर में कदम रखने जा रही हैं. उन्होंने हाल ही में अपनी प्रेग्नेंसी कंफर्म की और अब पति संग फोटोशूट भी शेयर किया.
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Published at : 19 Mar 2026 02:39 PM (IST)
Tags :Vivek Dahiya Divyanka Tripathi
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