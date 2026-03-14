न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में डोनल बिष्ट ने बताया कि उनके लिए यकीन करना मुश्किल था कि कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा और नितेश तिवारी ने उन्हें सामने से खुद ऑडिशन के लिए कॉन्टेक्ट किया था.