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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनरणबीर कपूर की रामायण में सीता बनना चाहती थी टीवी की ये एक्ट्रेस, देना पड़ गया शूर्पणखा के लिए ऑडिशन

रणबीर कपूर की रामायण में सीता बनना चाहती थी टीवी की ये एक्ट्रेस, देना पड़ गया शूर्पणखा के लिए ऑडिशन

टीवी एक्ट्रेस और बिग बॉस 15 की कंटेस्टेंट रह चुकीं डोनल बिष्ट ने हाल ही में बताया कि वो रणबीर कपूर की फिल्म रामायण में सीता की भूमिका निभाना चाहती थीं. लेकिन, शूपर्णखा के लिए ऑडिशन देना पड़ा.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 14 Mar 2026 05:07 PM (IST)
टीवी एक्ट्रेस और बिग बॉस 15 की कंटेस्टेंट रह चुकीं डोनल बिष्ट ने हाल ही में बताया कि वो रणबीर कपूर की फिल्म रामायण में सीता की भूमिका निभाना चाहती थीं. लेकिन, शूपर्णखा के लिए ऑडिशन देना पड़ा.

बिग बॉस 15 की कंटेस्टेंट रह चुकीं डोनल बिष्ट ने हाल ही में चौंकाने वाला खुलासा किया है. उन्होंने बताया की नमित मल्होत्रा की रामायण में उन्होंने शूर्पणखा के रोल के लिए ऑडिशन दिया था.

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न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में डोनल बिष्ट ने बताया कि उनके लिए यकीन करना मुश्किल था कि कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा और नितेश तिवारी ने उन्हें सामने से खुद ऑडिशन के लिए कॉन्टेक्ट किया था.
न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में डोनल बिष्ट ने बताया कि उनके लिए यकीन करना मुश्किल था कि कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा और नितेश तिवारी ने उन्हें सामने से खुद ऑडिशन के लिए कॉन्टेक्ट किया था.
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एक्ट्रेस ने अपने रिएक्शन के बारे में बात करते हुए कहा,'मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई मुझे शूर्पणखा के लिए ऑडिशन देने बुलाएगा.'
एक्ट्रेस ने अपने रिएक्शन के बारे में बात करते हुए कहा,'मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई मुझे शूर्पणखा के लिए ऑडिशन देने बुलाएगा.'
Published at : 14 Mar 2026 05:07 PM (IST)
Tags :
Ranbir Kapoor Donal Bisht :Ramayana Ramayana

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