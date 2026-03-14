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रणबीर कपूर की रामायण में सीता बनना चाहती थी टीवी की ये एक्ट्रेस, देना पड़ गया शूर्पणखा के लिए ऑडिशन
टीवी एक्ट्रेस और बिग बॉस 15 की कंटेस्टेंट रह चुकीं डोनल बिष्ट ने हाल ही में बताया कि वो रणबीर कपूर की फिल्म रामायण में सीता की भूमिका निभाना चाहती थीं. लेकिन, शूपर्णखा के लिए ऑडिशन देना पड़ा.
बिग बॉस 15 की कंटेस्टेंट रह चुकीं डोनल बिष्ट ने हाल ही में चौंकाने वाला खुलासा किया है. उन्होंने बताया की नमित मल्होत्रा की रामायण में उन्होंने शूर्पणखा के रोल के लिए ऑडिशन दिया था.
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Published at : 14 Mar 2026 05:07 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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