बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर 2' का क्रेज देख चौंके राकेश बेदी, बोले- 'अंदाजा था, लेकिन ये नहीं सोचा था'

इन दिनों सिनेमाघरों और सोशल मीडिया पर फिल्म 'धुरंधर : द रिवेंज' को लेकर अलग ही माहौल बना हुआ है. फिल्म की रिलीज के बाद दर्शकों के बीच इसका जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है, लेकिन खास बात यह है कि इस बार चर्चा सिर्फ लीड कलाकारों की नहीं, बल्कि राकेश बेदी की हो रही है, जिन्होंने अपने दमदार अभिनय से सभी को चौंका दिया. फिल्म में उनका किरदार सबसे बड़ा सरप्राइज माना जा रहा है.

निर्देशक ने कहा था टोकरी खरीद लो

हाल ही में राकेश बेदी ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में एक इंटरव्यू का वीडियो शेयर किया, जिसमें फिल्म की सफलता को लेकर उन्होंने बताया कि 'फिल्म की स्क्रिप्ट इतनी मजबूत थी कि रिलीज से पहले ही टीम को भरोसा था कि यह लोगों को पसंद आएगी. राकेश ने हंसते हुए कहा कि निर्देशक आदित्य धर ने उनसे मजाक में कहा था कि पहले से कुछ टोकरी खरीद लो, क्योंकि फिल्म के बाद इतने अवॉर्ड मिलेंगे कि रखने की जगह कम पड़ जाएगी. उन्हें अंदाजा तो था कि फिल्म चलेगी, लेकिन ये नहीं सोचा था कि इसका क्रेज इतना बढ़ जाएगा.'

राकेश ने अपने अनुभव को क्रिकेट से जोड़ते हुए कहा कि वो लंबे समय से एक अच्छे मौके का इंतजार कर रहे थे और इस फिल्म ने उन्हें वही मौका दिया, जिस पर उन्होंने 'छक्का' मार दिया. सोशल मीडिया पर भी उनके अभिनय की खूब तारीफ हो रही है और लोग उन्हें फिल्म का 'हुकुम का इक्का' बता रहे हैं.

राकेश बेदी के किरदार ने फैंस को किया हैरान

बता दें, फिल्म में राकेश बेदी ने एक पाकिस्तानी नेता 'जमील जमाली' का किरदार निभाया है, जो बाहर से नॉर्मल इंसान दिखता है लेकिन अंदर से काफी चालाक है. पहले पार्ट में उनका किरदार ज्यादा जरूरी नहीं लगता, लेकिन दूसरे पार्ट में इसकी असली सच्चाई सामने आती है, जो दर्शकों को चौंका देती है. उनका रोल फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट बनकर सामने आया है, जिसके बाद सभी उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं.