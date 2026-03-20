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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'पाकिस्तान भी इजरायल का छोटा भाई, ये दोनों अपने...', ईरान युद्ध का जिक्र कर आगबबूला हुए ओवैसी

'पाकिस्तान भी इजरायल का छोटा भाई, ये दोनों अपने...', ईरान युद्ध का जिक्र कर आगबबूला हुए ओवैसी

ओवैसी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर आप न्यूट्रल होते तो आपके बातों में वजन होता. पीएम इनसे बात कर रहे हैं, उनसे बात कर  रहे हैं, अरे आप खुल कर बोलो ना कि ये जंग गलत है.

By : मोहसिन अली | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 20 Mar 2026 11:35 PM (IST)
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पाकिस्तान को लेकर असदुद्दीन ओवैसी आग बबूला दिखे. इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान को इजरायल का छोटा भाई कहते हुए निशाना साधा. उन्होंने कहा कि हमारा पड़ोसी पाकिस्तान भी इजरायल का छोटा भाई है. ये दोनों देश अपने पड़ोसियों को कभी भी शांति से नहीं रहने देंगे. पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर बमबारी की और 400 लोगों को मार डाला. पाकिस्तान बड़ा दावा करता है इस्लाम का इसे इस्लाम की बुनियादी बातें भी नहीं पता.

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, कौन कहता है कि कयामत नहीं होगी, कयामत होगी, कोई कहता है कि कयामत नहीं होगी, तो फिलिस्तीनी पुकार कर कहेंगे कि इंसाफ होना चाहिए और कयामत होगी, जिन जालिमों ने मुसलमानों का खून बहाया है इंसाफ होगा कयामत के दिन. ओवैसी ने कहा कि मोदी ने क्या किया, अपने आप को नेतन्याहू और ट्रंप के खाने में जमा कर दिया, अब हम क्या जंग रुकवाएंगे. 

आप न्यूट्रल होते तो आपकी बातों में वजन होता: ओवैसी

उन्होंने कहा कि अगर आप न्यूट्रल होते तो आपके बातों में वजन होता. पीएम इनसे बात कर रहे हैं, उनसे बात कर  रहे हैं, अरे आप खुल कर बोलो ना कि ये जंग गलत है. क्या वजह है कि बीजेपी-आरएसएस वालों तुमको देश के लोगों से मोहब्बत नहीं है जो अपना घर बार छोड़ कर जाते हैं. आप ट्रंप और नेतन्याहू के लैला मजनूं बने हुए हैं. आप उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हैं. 

उन्होंने कहा कि बहुत से लोग भारतीय नागरिक—UAE के दुबई, हैदराबाद, सऊदी अरब और कतर जैसी जगहों पर काम कर रहे हैं. इनमें लाखों गरीब मजदूर भी शामिल हैं जो अपनी रोज़ी-रोटी कमा रहे हैं. उनकी नौकरियों का क्या होगा? हमारे प्रधानमंत्री ने जवाब दिया है, लेकिन काफी देर से. ऐसा लगता है जैसे कोई चीज़ जो लंबे समय से सुस्त पड़ी थी, वह आखिरकार जाग उठी है. अब जब कार्रवाई शुरू हो गई है, तो सवाल यह बना हुआ है, असल में होगा क्या? 

ओवैसी की अपील- यह युद्ध खत्म होना चाहिए

ओवैसी ने कहा कि यह युद्ध खत्म होना ही चाहिए, इसे खत्म होना ही होगा. जब गैस की सप्लाई में रुकावट आती है, तो अचानक हर कोई कहने लगता है, 'नहीं, नहीं, गैस की सप्लाई जारी रहनी चाहिए.' ऐसा लगता है जैसे इंसानी जान को बेकार समझा जाता है, लेकिन गैस की सप्लाई में रुकावट नहीं आनी चाहिए. जो लोग इंसानियत के पक्ष में खड़े होने का दावा करते हैं, उनके लिए मानवाधिकारों का असल मतलब क्या है? हमने सच्चाई देख ली है. जब स्कूलों में बच्चे मर रहे थे, तब हर तरफ खामोशी थी. लेकिन अब, जब आपके देशों को होने वाली गैस की सप्लाई पर असर पड़ रहा है, तो आप ज़ोर देकर कह रहे हैं कि युद्ध रुकना ही चाहिए, ताकि गैस की सप्लाई जारी रह सके.

Published at : 20 Mar 2026 11:35 PM (IST)
Tags :
Asaduddin Owaisi ISRAEL PAKISTAN NEWS OWAISI ISRAEL IRAN WAR
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