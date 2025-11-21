हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
मोनोकिनी पहन वेकेशन पर इठलाईं पलक पुरसवानी, तस्वीरें देख भरेंगे आहें

मोनोकिनी पहन वेकेशन पर इठलाईं पलक पुरसवानी, तस्वीरें देख भरेंगे आहें

Palak Purswani Glamorous Photos: टीवी एक्ट्रेस पलक पुरसवानी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं. हसीना ने मोनोकिनी पहन अपनी दिलकश अदाओं से सबको अपना दीवाना बना लिया है. आप भी देखें एक झलक.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 21 Nov 2025 06:55 PM (IST)
Palak Purswani Glamorous Photos: टीवी एक्ट्रेस पलक पुरसवानी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं. हसीना ने मोनोकिनी पहन अपनी दिलकश अदाओं से सबको अपना दीवाना बना लिया है. आप भी देखें एक झलक.

टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस पलक पुरसवानी अक्सर ही अपने सिजलिंग अवतार को लेकर लाइमलाइट में रहती हैं. आज हसीना ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ पिक्चर्स शेयर किए जिसमें उनके मोनोकिनी लुक को देख आप भी दंग रह जाएंगे.

1/7
1/7
टीवी एक्ट्रेस पलक पुरसवानी सोशल मीडिया पर खूब कहर बरपा रही हैं. मोनोकिनी पहन सोशल मीडिया पर उन्होंने कई तस्वीरें शेयर की हैं.
टीवी एक्ट्रेस पलक पुरसवानी सोशल मीडिया पर खूब कहर बरपा रही हैं. मोनोकिनी पहन सोशल मीडिया पर उन्होंने कई तस्वीरें शेयर की हैं.
2/7
2/7
अपने वेकेशन पर अदाकारा ने खूब एंजॉय किया और ये उनकी इन लेटेस्ट तस्वीरों से साफ पता चल रहा है. अपने ग्लैमरस आउटफिट में अलग-अलग पोज देते हुए एक्ट्रेस ने कई तस्वीरें शेयर की.
अपने वेकेशन पर अदाकारा ने खूब एंजॉय किया और ये उनकी इन लेटेस्ट तस्वीरों से साफ पता चल रहा है. अपने ग्लैमरस आउटफिट में अलग-अलग पोज देते हुए एक्ट्रेस ने कई तस्वीरें शेयर की.
3/7
3/7
इंस्टाग्राम पर अभिनेत्री के फैंस भी उनपर बहुत प्यार लुटा रहे हैं. ऐसी खूबसूरती देख वाकई कोई भी पलक पुरसवानी पर अपना दिल हार बैठेगा.
इंस्टाग्राम पर अभिनेत्री के फैंस भी उनपर बहुत प्यार लुटा रहे हैं. ऐसी खूबसूरती देख वाकई कोई भी पलक पुरसवानी पर अपना दिल हार बैठेगा.
4/7
4/7
अगर तस्वीरों को आप देखते हैं तो इनमें एक्ट्रेस का नेचुरल ग्लो भी साफ छलक रहा है. इसके साथ ही उनके चेहरे पर वेकेशन की खुशी भी साफ नजर आ रही है.
अगर तस्वीरों को आप देखते हैं तो इनमें एक्ट्रेस का नेचुरल ग्लो भी साफ छलक रहा है. इसके साथ ही उनके चेहरे पर वेकेशन की खुशी भी साफ नजर आ रही है.
5/7
5/7
पलक पुरसवानी के वायरल मोनोकिनी फोटोज में उन्होंने अपने परफेक्ट टोंड बॉडी को भी बखूबी फ्लॉन्ट किया है. उनका सिजलिंग अवतार देख इंटरनेट यूजर्स कायल हो गए हैं.
पलक पुरसवानी के वायरल मोनोकिनी फोटोज में उन्होंने अपने परफेक्ट टोंड बॉडी को भी बखूबी फ्लॉन्ट किया है. उनका सिजलिंग अवतार देख इंटरनेट यूजर्स कायल हो गए हैं.
6/7
6/7
अपने इस वेकेशन डे को एंजॉय करने के लिए उन्होंने अपना लुक मिनिमल ही रखा. कभी ब्राउन स्कर्ट तो कभी कॉपर कलर की मोनोकिनी में एक्ट्रेस खूब इठलाईं.
अपने इस वेकेशन डे को एंजॉय करने के लिए उन्होंने अपना लुक मिनिमल ही रखा. कभी ब्राउन स्कर्ट तो कभी कॉपर कलर की मोनोकिनी में एक्ट्रेस खूब इठलाईं.
7/7
7/7
अपने ओवरऑल लुक को उन्होंने स्लीक बन हेयरस्टाइल के साथ कंप्लीट किया जो उनपर काफी जच भी रहा है. इसके साथ ही पलक पुरसवानी ने राउंड स्टेटमेंट इयरिंग्स और स्टाइलिश सनग्लासेज के साथ ये मोनोकिनी लुक पूरा किया.
अपने ओवरऑल लुक को उन्होंने स्लीक बन हेयरस्टाइल के साथ कंप्लीट किया जो उनपर काफी जच भी रहा है. इसके साथ ही पलक पुरसवानी ने राउंड स्टेटमेंट इयरिंग्स और स्टाइलिश सनग्लासेज के साथ ये मोनोकिनी लुक पूरा किया.
Published at : 21 Nov 2025 06:55 PM (IST)
Palak Puruswani Palak Puruswani Photos

टेलीविजन फोटो गैलरी

