ये है देश की सबसे बड़ी फ्लाइट ऑपरेटर एयरलाइंस, 100-200 नहीं..हर रोज उड़ती हैं 21,00 फ्लाइट

सबसे बड़ा झटका तब लगा जब DGCA ने 1 नवंबर से नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नियम लागू कर दिए. इन नियमों के तहत मध्यरात्रि से सुबह 6 बजे के बीच पायलटों की लैंडिंग पर पाबंदियां बढ़ा दी गईं और उनका आराम समय लंबा कर दिया गया. इससे क्रू की उपलब्धता अचानक कम हो गई. एयरलाइन जितनी उड़ानें ऑपरेट कर रही थी, उतने पायलट और केबिन क्रू शेड्यूल पर उपलब्ध नहीं रहे. इस वजह से कंपनी को मजबूरन फ्लाइटें रद्द करनी पड़ीं.