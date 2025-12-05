रिसर्च भी यही बताती है कि ज्यादा कोला पीने से पेशाब की रसायनिक संरचना बदलती है और स्टोन बनने का खतरा बढ़ता है. इसलिए डार्क सोडा कम करना या छोड़ देना किडनी को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकता है. पानी और हाइड्रेशन यहां सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.