Putin India Visit: दुनिया इस समय साफ दो धुरी में बंटी दिखाई दे रही है. एक तरफ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं और दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप. अमेरिका की टैरिफ नीति और पश्चिमी देशों के रूस विरोधी रुख ने वैश्विक तनाव बढ़ाया है.

वहीं, रूस को खुला समर्थन देने वाले देशों में भारत और चीन प्रमुख हैं. एशिया से रूस को मिल रहा यह समर्थन पश्चिमी देशों को परेशान कर रहा है. इसी पृष्ठभूमि में पुतिन की भारत यात्रा और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गई है.

चीन की नजर में भारत रूस की रणनीतिक मजबूती

चीन के सरकारी अखबार Global Times ने लिखा कि दोनों नेता रक्षा सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार विस्तार, तकनीक और नई उभरती क्षमताओं में साझेदारी जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे. साथ ही यूरो एशिया और इंडो पैसिफिक क्षेत्र की भू राजनीतिक स्थिति पर भी विचार होगा. रिपोर्ट्स के अनुसार भारत और रूस 10 सरकारी समझौतों और 15 से अधिक बिजनेस डील पर हस्ताक्षर करने वाले हैं. यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब यूरोपीय आयोग रूसी फंड्स के उपयोग पर कठोर प्रस्ताव सामने ला रहा है, इसलिए पुतिन की भारत यात्रा पश्चिमी देशों के लिए सीधा संदेश मानी जा रही है.