राजीव खंडेलवाल ने जयपुर के केंद्रीय विद्यालय से स्कूलिंग की. बाद में उन्होंने अहमदाबाद के सेंट जेवियर कॉलेज से केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत डॉक्यूमेंट्री और स्क्रिप्ट लिखने और डायरेक्ट करने से की थी. उनकी एक डॉक्यूमेंट्री समर्पण को दूरदर्शन पर दिखाया गया था.