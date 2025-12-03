एक्सप्लोरर
शादी से 4 साल पहले पांच साल की लड़की को लिया गोद, जानिए कौन है 'कहीं तो होगा' के 'सुजल' की बेटी और बीवी
कहीं तो होगा में सुजल ग्रेवाल की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाले राजीव खंडेलवाल किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. राजीव की एक्टिंग के अलावा उनकी पर्सनल लाइफ भी सुर्खियां बटोर चुकी हैं.
राजीव खंडेलवाल राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं. उनका जन्म 16 अक्तूबर 1975 में मारवाड़ी फैमिली में हुआ था. एक्टर के पिता सीएम खंडेलवाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल रहे और मां का नाम विजय लक्ष्मी खंडेलवाल है.
Published at : 03 Dec 2025 04:35 PM (IST)
Tags :Rajeev Khandelwal Kahiin To Hoga
