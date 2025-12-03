हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
शादी से 4 साल पहले पांच साल की लड़की को लिया गोद, जानिए कौन है 'कहीं तो होगा' के 'सुजल' की बेटी और बीवी

कहीं तो होगा में सुजल ग्रेवाल की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाले राजीव खंडेलवाल किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. राजीव की एक्टिंग के अलावा उनकी पर्सनल लाइफ भी सुर्खियां बटोर चुकी हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 03 Dec 2025 04:35 PM (IST)
कहीं तो होगा में सुजल ग्रेवाल की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाले राजीव खंडेलवाल किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. राजीव की एक्टिंग के अलावा उनकी पर्सनल लाइफ भी सुर्खियां बटोर चुकी हैं.

राजीव खंडेलवाल राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं. उनका जन्म 16 अक्तूबर 1975 में मारवाड़ी फैमिली में हुआ था. एक्टर के पिता सीएम खंडेलवाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल रहे और मां का नाम विजय लक्ष्मी खंडेलवाल है.

राजीव खंडेलवाल ने जयपुर के केंद्रीय विद्यालय से स्कूलिंग की. बाद में उन्होंने अहमदाबाद के सेंट जेवियर कॉलेज से केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत डॉक्यूमेंट्री और स्क्रिप्ट लिखने और डायरेक्ट करने से की थी. उनकी एक डॉक्यूमेंट्री समर्पण को दूरदर्शन पर दिखाया गया था.
राजीव खंडेलवाल ने जयपुर के केंद्रीय विद्यालय से स्कूलिंग की. बाद में उन्होंने अहमदाबाद के सेंट जेवियर कॉलेज से केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत डॉक्यूमेंट्री और स्क्रिप्ट लिखने और डायरेक्ट करने से की थी. उनकी एक डॉक्यूमेंट्री समर्पण को दूरदर्शन पर दिखाया गया था.
कहीं तो होगा से पॉपुलैरिटी हासिल करने के बाद राजीव ने केतन मेहता की एक्शन टीवी सीरीज Time Bomb 9/11 में रॉ फील्ड ऑफिसर वरुण अवस्थी की भूमिका निभाई थी.
कहीं तो होगा से पॉपुलैरिटी हासिल करने के बाद राजीव ने केतन मेहता की एक्शन टीवी सीरीज Time Bomb 9/11 में रॉ फील्ड ऑफिसर वरुण अवस्थी की भूमिका निभाई थी.
टीवी इंडस्ट्री में काम करने के बाद राजीव ने फिल्मों में भी किस्मत आजमाई. उन्होंने आमिर फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखा था. उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई.
टीवी इंडस्ट्री में काम करने के बाद राजीव ने फिल्मों में भी किस्मत आजमाई. उन्होंने आमिर फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखा था. उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई.
राजीव मल्टीटैलेंटेड हैं. उन्होंने कई रिएलिटी शोज को होस्ट किया है. साल 2006 में उन्होंने मंदिरा बेदी के साथ डील या नो डील को होस्ट किया था. इसके अलावा वो सच का सामना के दो सीजन को होस्ट कर चुके हैं.
राजीव मल्टीटैलेंटेड हैं. उन्होंने कई रिएलिटी शोज को होस्ट किया है. साल 2006 में उन्होंने मंदिरा बेदी के साथ डील या नो डील को होस्ट किया था. इसके अलावा वो सच का सामना के दो सीजन को होस्ट कर चुके हैं.
राजीव की पर्सनल लाइफ किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. उन्होंने 2011 में अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड मंजरी से शादी की थी. दोनों की मुलाकात काफी मजेदार थी. रिपोर्ट के अनुसार मंजरी की बहन राजीव की पीआर का काम करती थीं.
राजीव की पर्सनल लाइफ किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. उन्होंने 2011 में अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड मंजरी से शादी की थी. दोनों की मुलाकात काफी मजेदार थी. रिपोर्ट के अनुसार मंजरी की बहन राजीव की पीआर का काम करती थीं.
राजीव अक्सर उनसे मंजरी के बारे में सुनते थे. फिर एक दिन उनकी मुलाकात हुई और दोनों ने एक-दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया.
राजीव अक्सर उनसे मंजरी के बारे में सुनते थे. फिर एक दिन उनकी मुलाकात हुई और दोनों ने एक-दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया.
शादी से चार साल पहले राजीव ने पांच साल की लड़की को गोद लिया था. उस लड़की का नाम स्वाति है. राजीव अपनी बेटी को लाइमलाइट से दूर रखते हैं.
शादी से चार साल पहले राजीव ने पांच साल की लड़की को गोद लिया था. उस लड़की का नाम स्वाति है. राजीव अपनी बेटी को लाइमलाइट से दूर रखते हैं.
Published at : 03 Dec 2025 04:35 PM (IST)
