इंटरनेशनल क्रिकेट में सचिन के 100 शतक, जो रूट और विराट-रोहित किस नंबर पर; देखें टॉप-10 लिस्ट

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट ने अपने करियर का 40वां टेस्ट शतक लगा दिया है. यह कारनामा उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे एशेज टेस्ट में किया है. वो अब टेस्ट क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में चौथे स्थान पर आ गए हैं. यह उनके इंटरनेशनल करियर का कुल 59वां शतक रहा. यहां देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट और इसमें रूट के साथ-साथ विराट कोहली और रोहित शर्मा कौन से नंबर पर हैं?

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक सचिन तेंदुलकर के नाम हैं, जो अब तक क्रिकेट इतिहास में 100 सेंचुरी लगाने वाले एकमात्र बल्लेबाज भी हैं. इस सूची में दूसरे नंबर पर विराट कोहली हैं, जिन्होंने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में 84वां इंटरनेशनल शतक लगाया है. इस सूची में रिकी पोंटिंग (71) और कुमार संगाकारा (63) भी हैं.

जो रूट, जिन्होंने दूसरे एशेज टेस्ट में अपने करियर का 59वां शतक लगाया है. वो सबसे ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने के मामले में छठे नंबर पर आ गए हैं. वहीं भारत के ही रोहित शर्मा इस सूची में 10वें नंबर पर हैं. सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले टॉप-10 क्रिकेटरों में तीन भारतीय मौजूद हैं.

100 शतक - सचिन तेंदुलकर

84 शतक - विराट कोहली

71 शतक - रिकी पोंटिंग

63 शतक - कुमार संगाकारा

62 शतक - जैक्स कैलिस

59 शतक - जो रूट

55 शतक - हाशिम आमला

54 शतक - महेला जयवर्धने

53 शतक - ब्रायन लारा

50 शतक - रोहित शर्मा

वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है. वो अब तक 53 ODI शतक लगा चुके हैं, उनके बाद सचिन तेंदुलकर का नंबर आता है जिन्होंने वनडे करियर में 49 शतक लगाए थे. दूसरी ओर टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरी सचिन तेंदुलकर के नाम हैं, जिनके नाम 51 शतक हैं. इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर जैक्स कैलिस हैं, जिन्होंने 45 शतक लगाए थे.

यह भी पढ़ें:

13 साल लगे, Joe Root ने अपने करियर में पहली बार किया ये कारनामा, दूसरे एशेज में शतक ठोक रचा इतिहास