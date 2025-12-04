हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
इंटरनेशनल क्रिकेट में सचिन के 100 शतक, जो रूट और विराट-रोहित किस नंबर पर; देखें टॉप-10 लिस्ट

Most International Centuries: अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक सचिन तेंदुलकर के नाम हैं. जानिए इस सूची में विराट कोहली और जो रूट किस नंबर पर हैं.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 04 Dec 2025 06:23 PM (IST)
Preferred Sources

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट ने अपने करियर का 40वां टेस्ट शतक लगा दिया है. यह कारनामा उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे एशेज टेस्ट में किया है. वो अब टेस्ट क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में चौथे स्थान पर आ गए हैं. यह उनके इंटरनेशनल करियर का कुल 59वां शतक रहा. यहां देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट और इसमें रूट के साथ-साथ विराट कोहली और रोहित शर्मा कौन से नंबर पर हैं?

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक सचिन तेंदुलकर के नाम हैं, जो अब तक क्रिकेट इतिहास में 100 सेंचुरी लगाने वाले एकमात्र बल्लेबाज भी हैं. इस सूची में दूसरे नंबर पर विराट कोहली हैं, जिन्होंने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में 84वां इंटरनेशनल शतक लगाया है. इस सूची में रिकी पोंटिंग (71) और कुमार संगाकारा (63) भी हैं.

जो रूट, जिन्होंने दूसरे एशेज टेस्ट में अपने करियर का 59वां शतक लगाया है. वो सबसे ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने के मामले में छठे नंबर पर आ गए हैं. वहीं भारत के ही रोहित शर्मा इस सूची में 10वें नंबर पर हैं. सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले टॉप-10 क्रिकेटरों में तीन भारतीय मौजूद हैं.

  • 100 शतक - सचिन तेंदुलकर
  • 84 शतक - विराट कोहली
  • 71 शतक - रिकी पोंटिंग
  • 63 शतक - कुमार संगाकारा
  • 62 शतक - जैक्स कैलिस
  • 59 शतक - जो रूट
  • 55 शतक - हाशिम आमला
  • 54 शतक - महेला जयवर्धने
  • 53 शतक - ब्रायन लारा
  • 50 शतक - रोहित शर्मा

वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है. वो अब तक 53 ODI शतक लगा चुके हैं, उनके बाद सचिन तेंदुलकर का नंबर आता है जिन्होंने वनडे करियर में 49 शतक लगाए थे. दूसरी ओर टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरी सचिन तेंदुलकर के नाम हैं, जिनके नाम 51 शतक हैं. इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर जैक्स कैलिस हैं, जिन्होंने 45 शतक लगाए थे.

नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 04 Dec 2025 06:23 PM (IST)
Sachin Tendulkar Joe Root Cricket Records VIRAT KOHLI
