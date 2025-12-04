अजमेर दरगाह को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला

अजमेर में कई जगहों पर ब्लास्ट की धमकी दी गई है. एसपी वंदिता राणा ने कहा कि धमकी का ईमेल आज (4 दिसंबर) दोपहर जिला कलेक्टर के दफ्तर में भेजा गया. इसमें लिखा हुआ है कि दरगाह के साथ ही अजमेर के परमाणु संयंत्र और कलेक्ट्रेट परिसर को उड़ा दिया जाएगा.

बम से उड़ाए जाने की धमकी मिलने के बाद अजमेर दरगाह को पूरी तरह खाली कराया गया. पुलिस ने बम डिस्पोजल स्क्वाड के साथ दरगाह परिसर में सर्च ऑपरेशन चलाया. इसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है. दरगाह परिसर से श्रद्धालुओं को बाहर निकाल दिया गया.