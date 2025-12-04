डॉ का कहना है कि 40 के बाद शरीर को वही दें जो उसे चाहिए अच्छा खाना, सही व्यायाम, कम तनाव और भरपूर नींद. बस यह समझ लें कि छोटी-छोटी आदतें ही आपकी हेल्थ और लॉन्गेविटी तय करती हैं. अगर अब शुरुआत कर दी, तो आने वाले साल कहीं आसान और स्वस्थ हो सकते हैं.