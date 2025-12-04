तंदूर बन गया छपरी... पैंट में आग लगाकर बन रहा हीरो, रोस्ट हो गया पिछवाड़ा; वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर स्टंटबाजी का ट्रेंड जितना तेजी से बढ़ रहा है उतना ही खतरनाक भी होता जा रहा है. फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में कुछ लोग ऐसे-ऐसे कारनामे कर बैठते हैं कि देखकर ही लोगों का सिर घूम जाता है. अब इंटरनेट पर एक ऐसा ही वीडियो को वायरल हो रहा है.

दरअसल, इंटरनेट पर वायरल हो रहे एक वीडियो में रील के चक्कर में एक लड़का अपनी पैंट पर आग लगवा कर रील शूट करने लगता है. कुछ ही देर में वह आग उसके पूरे कपड़ों पर फैलने लगती है, जिसे देखकर लोग भी बोल उठे की हीरो बनने चला था पिछवाड़ा सीधा तंदूर बन गया.

आग लगाकर दिख रहा था स्टंट खुद पर ही पड़ गया भारी

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @shwetayadav8474 नाम के अकाउंट से शेयर किए गए इस वायरल वीडियो में एक लड़का रील बनाने के चक्कर में पैंट में आग लगवाता है और फिर अपने दोस्तों के साथ मिलकर रील शूट करने लगता है. शुरुआत में तो लड़का पैंट में आग लगा कर रील बना रहा होता है वहीं उसके दोस्त साथ में आग को बुझाते जाते हैं लेकिन कुछ ही समय में देखते ही देखते वह आग लड़के के कपड़ों में फैलने लगती है. इसके बाद लड़का उछल कर भागने लगता है और चिल्लाता है. वहीं लड़के के साथ वाले दूसरे लड़के उसके कपड़ों की आग बुझाने में लग जाते हैं. हालांकि जब तक दूसरे लड़के उस लड़के की आग बुझाने की कोशिश करते हैं तब तक लड़के का पिछवाड़ा तंदूर बन जाता है. वहीं वीडियो वायरल होने के बाद वीडियो को देखकर सोशल मीडिया पर लोग भी मजेदार कमेंट करने लगते हैं.

यूजर्स बोले अब फिर कभी नहीं करेगा छपरी गिरी

यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही कमेंट सेक्शन में यूजर्स ने लड़के के खूब मजे लिए. किसी ने लड़के को छपरी कहा तो किसी ने उसके पिछवाड़े में लगी आग पर मजे ले लिए. सोशल मीडिया पर वायरल यह वीडियो देखने के बाद एक युवक कमेंट करता है कि अब छपरीगिरी नहीं करेगा ये... वहीं एक और यूजर कमेंट करता है कि सारी हीरो गर्दी निकल गई इसकी. एक और यूजर लिखता है की जान जोखिम में डालकर रील बाजी कर रहा है. एक यूजर ने तो यहां तक पूछ लिया कि इस तरह के वीडियो कहां से ढूंढ कर लाते हैं. वहीं एक यूजर ने तो कह दिया कि सोशल मीडिया छपरियों ने ही संभाल रखा है. एक और यूजर कमेंट कर कहता है कि अब इस रील की कमाई का पूरा पैसा इलाज में जाएगा. एक यूजर ने उस लड़के के कपड़ों में लगी आग को लेकर कह दिया कि हुआ तो अच्छा ही इसके साथ. वहीं एक यूजर ने कमेंट किया कि इसे आप घर पर ट्राई न करें.

