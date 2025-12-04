हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Tere Ishk Mein Box Office Collection Day 7: 'तेरे इश्क में' बनी कृति सेनन की 6ठी सबसे बड़ी फिल्म बनी, अब टूटेगा 'क्रू' का रिकॉर्ड!

Tere Ishk Mein Box Office Collection Day 7: 'तेरे इश्क में' 7 दिनों में कृति सेनन के करियर की 6ठी सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बन गई है. फिल्म ने 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' को मात दे दी है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 04 Dec 2025 06:40 PM (IST)
कृति सेनन और धनुष की फिल्म 'तेरे इश्क में' बॉक्स ऑफिस पर जमकर नोट छाप रही है. 28 नवंबर को रिलीज हुई फिल्म पहले दिन से करोड़ों कमा रही है और हर रोज नए रिकॉर्ड बना रही है. 'तेरे इश्क में' को रिलीज हुए अब एक हफ्ता हो गया है और अब फिल्म अपना बजट निकालने के बेहद करीब आ गई है. 7 दिनों के कलेक्शन के साथ अब 'तेरे इश्क में' कृति सेनन के करियर की 6ठी सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बन गई है.

  • ''तेरे इश्क में'' ने बॉक्स ऑफिस 15.06 करोड़ रुपए का ओपनिंग कलेक्शन किया था.
  • फिल्म ने दूसरे दिन 16.57 करोड़ और तीसरे दिन 19.32 करोड़ रुपए कमाए थे.
  • फिल्म ने चौथे दिन 11.2 करोड़, पांचवें दिन 10.24 करोड़ और छठे दिन 7.04 करोड़ रुपए कमाए थे.
  • सैकनिल्क के मुताबिक 'तेरे इश्क में' सातवें दिन अब तक (शाम 6 बजे) 3 करोड़ कमा चुकी है.
  • इसी के साथ घरेलू बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का कुल कलेक्शन 82.75 करोड़ रुपए हो गया है.
 
 
 
 
 
'तेरे इश्क में' ने 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' को पछाड़ा
'तेरे इश्क में' ने 7 दिनों में 82.75 करोड़ रुपए का कलेक्शन करके कृति सेनन की फिल्म 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' को मात दे दी है. 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' 2024 में रिलीज हुई थी और बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 80.88 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था. हालांकि 'तेरे इश्क में' ने इस आंकड़े को पार कर लिया है और अब ये कृति सेनन के करियर की 6ठी सबसे बड़ी फिल्म बन गई है.

कृति सेनन की टॉप 10 हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्में

रैंक फ़िल्म का नाम लाइफ़टाइम कलेक्शन
1 हाउसफुल 4 194.60 करोड़
2 दिलवाले 148.72 करोड़
3 आदिपुरुष 135.04 करोड़
4 लुका छुप्पी 94.75 करोड़
5 क्रू 89.92 करोड़
6 तेरे इश्क में 82.75 करोड़ 
7 तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया 80.88 करोड़
8 भेड़िया 66.65 करोड़
9 हीरोपंती 52.92 करोड़
10 बच्चन पांडे 49.98 करोड़

'तेरे इश्क में' के निशाने पर 'क्रू'
'तेरे इश्क में' का अगला निशाना अब कृति सेनन की हिट फिल्म 'क्रू' है. 2024 में रिलीज हुई इस फिल्म में करीना कपूर और तब्बू भी लीड रोल में हैं. 'क्रू' ने बॉक्स ऑफिस पर 89.92 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 04 Dec 2025 06:27 PM (IST)
Kriti Sanon Dhanush Tere Ishk Mein Tere Ishk Mein Box Office Collection
