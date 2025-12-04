'तेरे इश्क में' बनी कृति सेनन की 6ठी सबसे बड़ी फिल्म बनी, अब टूटेगा 'क्रू' का रिकॉर्ड!

कृति सेनन और धनुष की फिल्म 'तेरे इश्क में' बॉक्स ऑफिस पर जमकर नोट छाप रही है. 28 नवंबर को रिलीज हुई फिल्म पहले दिन से करोड़ों कमा रही है और हर रोज नए रिकॉर्ड बना रही है. 'तेरे इश्क में' को रिलीज हुए अब एक हफ्ता हो गया है और अब फिल्म अपना बजट निकालने के बेहद करीब आ गई है. 7 दिनों के कलेक्शन के साथ अब 'तेरे इश्क में' कृति सेनन के करियर की 6ठी सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बन गई है.

''तेरे इश्क में'' ने बॉक्स ऑफिस 15.06 करोड़ रुपए का ओपनिंग कलेक्शन किया था.

फिल्म ने दूसरे दिन 16.57 करोड़ और तीसरे दिन 19.32 करोड़ रुपए कमाए थे.

फिल्म ने चौथे दिन 11.2 करोड़, पांचवें दिन 10.24 करोड़ और छठे दिन 7.04 करोड़ रुपए कमाए थे.

सैकनिल्क के मुताबिक 'तेरे इश्क में' सातवें दिन अब तक (शाम 6 बजे) 3 करोड़ कमा चुकी है.

इसी के साथ घरेलू बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का कुल कलेक्शन 82.75 करोड़ रुपए हो गया है.

'तेरे इश्क में' ने 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' को पछाड़ा

'तेरे इश्क में' ने 7 दिनों में 82.75 करोड़ रुपए का कलेक्शन करके कृति सेनन की फिल्म 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' को मात दे दी है. 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' 2024 में रिलीज हुई थी और बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 80.88 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था. हालांकि 'तेरे इश्क में' ने इस आंकड़े को पार कर लिया है और अब ये कृति सेनन के करियर की 6ठी सबसे बड़ी फिल्म बन गई है.

कृति सेनन की टॉप 10 हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्में

रैंक फ़िल्म का नाम लाइफ़टाइम कलेक्शन 1 हाउसफुल 4 194.60 करोड़ 2 दिलवाले 148.72 करोड़ 3 आदिपुरुष 135.04 करोड़ 4 लुका छुप्पी 94.75 करोड़ 5 क्रू 89.92 करोड़ 6 तेरे इश्क में 82.75 करोड़ 7 तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया 80.88 करोड़ 8 भेड़िया 66.65 करोड़ 9 हीरोपंती 52.92 करोड़ 10 बच्चन पांडे 49.98 करोड़

'तेरे इश्क में' के निशाने पर 'क्रू'

'तेरे इश्क में' का अगला निशाना अब कृति सेनन की हिट फिल्म 'क्रू' है. 2024 में रिलीज हुई इस फिल्म में करीना कपूर और तब्बू भी लीड रोल में हैं. 'क्रू' ने बॉक्स ऑफिस पर 89.92 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.